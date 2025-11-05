Ő az a barna hajú kebelcsoda, aki miatt szakíthatott a sztárpár - fotó

Állítólag a szexi olasz influencer, Anna Gegnoso lehet a felelős azért, hogy a Barcelona fiatal tehetsége, Lamine Yamal nemrég szakított korábbi barátnőjével, az argentin énekesnő Nicki Nicole-lal. Úgy hírlik, Yamal már tavaly decemberben közelebb került az álomtestű modellhez, s most úgy tűnik, a kapcsolatuk annyira elmélyült, hogy a futballsztár korábbi szerelmének is búcsút mondott miatta.

Anna Gegnoso társaságában bulizott a Barcelona sztárja, Lamine Yamal Fotó: Anadolu via AFP

Anna Gegnoso a 18 éves focistával kavar?

Yamalt nemrégiben Milánóban, az exkluzív Armani Hotelben látták együtt a szexi bombázóval, ahova a focista magángéppel repült barátai kíséretében. Állítólag egy bulit tartottak a hotelben, amelyen a Barcelona sztárja az este jelentős részét az olasz kebelcsoda társaságában töltötte.