Ő az a barna hajú kebelcsoda, aki miatt szakíthatott a sztárpár - fotó

Állítólag a szexi olasz influencer, Anna Gegnoso lehet a felelős azért, hogy a Barcelona fiatal tehetsége, Lamine Yamal nemrég szakított korábbi barátnőjével, az argentin énekesnő Nicki Nicole-lal. Úgy hírlik, Yamal már tavaly decemberben közelebb került az álomtestű modellhez, s most úgy tűnik, a kapcsolatuk annyira elmélyült, hogy a futballsztár korábbi szerelmének is búcsút mondott miatta.
Yamalt nemrégiben Milánóban, az exkluzív Armani Hotelben látták együtt a szexi bombázóval, ahova a focista magángéppel repült barátai kíséretében. Állítólag egy bulit tartottak a hotelben, amelyen a Barcelona sztárja az este jelentős részét az olasz kebelcsoda társaságában töltötte.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.