Hömpölygő mellek, strandon sokkolt Grace, a sztárok imádottja

Grace Boor a profi bokszvilágbajnok Ryan Garcia kedvese volt, jelenleg pedig a színész John Grillo szerelme – de csak mellesleg: az amerikai szexbomba a maga erejéből is világhírű. Csak az Instagramon közel 3 millió rajongóval büszkélkedhet. Elnézve a szuperszexi képeit és videóit, legfeljebb azon csodálkozhatunk, hogy nincs még ennél is több követője.
Grace a minap egy tengerparti képgalériával sokkolta a világot. A fotósorozaton festői szépségű parton domborít a homokon pihenő szörfdeszkáján, miközben elvonja a figyelmet a még oly szép háttérről is: a köldökéig szétnyílt piros fürdőruha alól csak úgy hömpölyögnek elő óriási, formás mellei.
A képeket IDE vagy az alábbi Instagram-bejegyzésre kattintva csodálhatod meg:
"Néha az a legjobb hullám, amit nem kergetsz"
- fűzött a képeihez egy régi szörfös bölcsességet Grace.
