Hazaért a külföldi nyaralásról, reggelre meghalt a 44 éves focista

gyász
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 06. 21:15
focistaArad
Nővérét látogatta meg Olaszországban egy családi nyaralás keretein belül. Vasilica Georgiu súlyos fájdalmakkal tért haza, mielőtt elhunyt.
B.
44 éves korában elhunyt Vasilica Georgiu román focista, miután súlyos fájdalmakkal tért haza egy külföldi nyaralásról. Kiderült, hogy a rákja – amelyet kezdetben teljesen figyelmen kívül hagyott – kiújult.

Gyász: 44 éves korában elhunyt Vasilica Georgiu
44 éves korában elhunyt Vasilica Georgiu román focista Fotó: Freepik

A korábbi labdarúgó betegsége teljesen váratlanul újult ki. Mindössze 18 hónappal ezelőtt a jobb vádlijában rosszindulatú daganatot találtak, amely körülbelül 3 kilósra nőtt, miután nem foglalkozott vele és folytatta a futballt. Később újabb kóros sejtek jelent meg a hasüregében, és két hónappal ezelőtt megműtötték Kolozsváron. Úgy tűnt, minden rendben, amíg meg nem látogatta a nővérét Olaszországban, és súlyos bordaközi fájdalommal tért haza.

A Daily Star beszámolója szerint a rák elterjedt az egész testében. Georgiu bekerült a kórházba, de vasárnap reggel elhunyt.

Vasilica Georgiu Arad nagy ígérete volt

Vasilica Georgiu az aradi futball egyik legígéretesebb középpályása volt. Egy szezont töltött a román élvonalban, miután 2003-ban az FC Bihor Oradea csapatához igazolt. Dumitru Dumitriu irányítása alatt rendszeresen megkapta a lehetőséget, de miután Muzsnay Zsolt átvette a csapatot, a kispadra szorult. Georgiu a karrierje során olyan román sztárokkal játszott együtt, mint Cristian Panin, Sorin Boti, Marius Ciubancan és Claudiu Dragan. Visszavonulása után több gyermek- és juniorcsapatot edzett egy akadémián, majd létrehozta saját futballiskoláját Aradon. Georgiu egyébként nem az egyetlen híresség volt a családban, unokatestvére Daniela Dodean, háromszoros asztalitenisz Európa-bajnok.

 

 

 

 

 


 

 

