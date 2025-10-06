Hazaért a külföldi nyaralásról, reggelre meghalt a 44 éves focista

44 éves korában elhunyt Vasilica Georgiu román focista, miután súlyos fájdalmakkal tért haza egy külföldi nyaralásról. Kiderült, hogy a rákja – amelyet kezdetben teljesen figyelmen kívül hagyott – kiújult.

44 éves korában elhunyt Vasilica Georgiu román focista Fotó: Freepik

A korábbi labdarúgó betegsége teljesen váratlanul újult ki. Mindössze 18 hónappal ezelőtt a jobb vádlijában rosszindulatú daganatot találtak, amely körülbelül 3 kilósra nőtt, miután nem foglalkozott vele és folytatta a futballt. Később újabb kóros sejtek jelent meg a hasüregében, és két hónappal ezelőtt megműtötték Kolozsváron. Úgy tűnt, minden rendben, amíg meg nem látogatta a nővérét Olaszországban, és súlyos bordaközi fájdalommal tért haza.

A Daily Star beszámolója szerint a rák elterjedt az egész testében. Georgiu bekerült a kórházba, de vasárnap reggel elhunyt.

Vasilica Georgiu Arad nagy ígérete volt Vasilica Georgiu az aradi futball egyik legígéretesebb középpályása volt. Egy szezont töltött a román élvonalban, miután 2003-ban az FC Bihor Oradea csapatához igazolt. Dumitru Dumitriu irányítása alatt rendszeresen megkapta a lehetőséget, de miután Muzsnay Zsolt átvette a csapatot, a kispadra szorult. Georgiu a karrierje során olyan román sztárokkal játszott együtt, mint Cristian Panin, Sorin Boti, Marius Ciubancan és Claudiu Dragan. Visszavonulása után több gyermek- és juniorcsapatot edzett egy akadémián, majd létrehozta saját futballiskoláját Aradon. Georgiu egyébként nem az egyetlen híresség volt a családban, unokatestvére Daniela Dodean, háromszoros asztalitenisz Európa-bajnok.



