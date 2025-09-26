Olyat csinált a Fradi focistája, hogy azt már Varga Barnabás sem tudta szó nélkül hagyni

A zöld-fehérek korábbi válogatott focistájának, Csizmadia Csabának is megvan a véleménye arról, amit Cebrail Makreckis csinált az FTC-Plzen Európa-liga mérkőzésen (1-1). Mint ismert, a magyar rekordbajnok egy 94. percben szerzett góllal tudott egyenlíteni a csehek ellen a Groupama Arénában úgy, hogy a lett játékos kiállítása miatt közel egy órán keresztül emberhátrányban játszott.
Makreckis már a 10. percben sárga lapot kapott egy középpályán, teljesen feleslegesen elkövetett kemény belépőért, majd fél óra sem telt el, amikor elveszítette a labdát, és értelmetlen módon, az ellenfél térfelén, a nadrágjánál fogva visszahúzta a Plzen csapatkapitányát – mintha elfelejtette volna, hogy egyszer már figyelmeztette őt a játékvezető.
Az első sárgánál még a Barni szólt is neki, hogy minek csinálsz ilyen hülyeséget
– nyilatkozta a Fradi Zóna Plusz by iFOREX Europe adásában Csizmadia, utalva arra, hogy a pályán Varga Barnabás sem tudta szó nélkül hagyni, amit a csapattársa csinált.
És akkor utána meg beleviszi saját magát a hülyeségbe, és ráadásul visszarántja, akkor inkább hagyta volna. Azért volt 60 méter még a kapunktól. Tehát ez tényleg egy nagyon-nagyon nagy fegyelmezetlenség egy jó csapat ellen, mert igazából szerintem egy jó csapat. Látszik, hogy fizikálisan erős, amit beszéltünk az elején, és hát miből rúgták a gólt, egy kontrából
– fogalmazott a Fradi korábbi védője.
