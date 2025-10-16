„Hasonló, mint én” – az NB I-ből kerülhet ki a következő Szoboszlai Dominik

Cristiano Ronaldót tartja gyermekkora példaképének a Debreceni VSC fiatal játékosa, Szűcs Tamás. A 20 éves utápótlás-válogatott középpályás számára azonban magyar szinten Szoboszlai Dominik a követendő példa, akivel ugyanazon a poszton játszanak, és Szűcs elmondása szerint nagyon hasonló munkabírásúak.
Nekem a gyerekkori példaképem Cristiano Ronaldo. Nekem ő egy nagyon nagy idol minden szempontból. Rajta nőttem fel, nekem mindig is ő lesz az igazi
– fogalmazott a DVSC-podcast legújabb adásában Szűcs Tamás, aki csapatkapitányként és kezdőként 83 percet játszott az 1-1-es Magyarország–Törökország U21-es EB-selejtező mérkőzésen.
A DVSC fiatal játékosa magyar szinten Szoboszlai Dominikot nevezte meg, aki követendő példa számára.
Hasonló poszton játszunk, és hasonló, vagy még nagyobb munkabírású játékos, mint én. És tényleg úgy segíti a válogatottat, hogy minden meccsen odarakja magát, és nincs az, hogy ő a Liverpoolban játszik, vagy hogy ő világsztár, hanem tényleg ugyanúgy, mint a többi csapattársa, beleteszi a munkát, és számomra ez nagyon-nagyon szimpatikus. Ő is egy követendő példa számomra, hogy odakerüljek, és ott is tudjak bizonyítani
– nyilatkozta Szűcs, aki ha így folytatja, maga is követendő példa lehet az ifjú focisták számára.
