Magyar énektől zengett Lisszabon, így vonultak a szurkolók - Videó

Magyarország
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 14. 20:42
lisszabonszurkolókPortugáliavb-selejtező
Bevették Lisszabont labdarúgó-válogatottunk szurkolói. Fantasztikus hangulatban vonult a magyar tábor a Portugália-Magyarország meccsre.
Szép számú szurkolói csoport kísérte el a magyar labdarúgó-válogatottat Lisszabonba, a keddi (20.45, tv: M4 Sport) Portugália-Magyarország vb-selejtezőre.

A Portugália-Magyarország vb-selejtező előtt a válogatott szurkolói Lisszabonban is óriási hangulatot csináltak
A Portugália-Magyarország vb-selejtező előtt a válogatott szurkolói Lisszabonban is óriási hangulatot csináltak
Fotó: Csudai Sándor 

A magyar szurkolók Lisszabonban már az utcán is elképesztő hangulatot varázsoltak, amikor a José Alvalade Stadionhoz vonultak. A stadion felé tartó úton elhangzottak a szurkolói csoport legismertebb dalai - jelentette az Origo.

Így vonult a magyar tábor a Portugália-Magyarország meccsre:

 

