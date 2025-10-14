Magyar énektől zengett Lisszabon, így vonultak a szurkolók - Videó

Szép számú szurkolói csoport kísérte el a magyar labdarúgó-válogatottat Lisszabonba, a keddi (20.45, tv: M4 Sport) Portugália-Magyarország vb-selejtezőre.

A Portugália-Magyarország vb-selejtező előtt a válogatott szurkolói Lisszabonban is óriási hangulatot csináltak

Fotó: Csudai Sándor

A magyar szurkolók Lisszabonban már az utcán is elképesztő hangulatot varázsoltak, amikor a José Alvalade Stadionhoz vonultak. A stadion felé tartó úton elhangzottak a szurkolói csoport legismertebb dalai - jelentette az Origo.

Így vonult a magyar tábor a Portugália-Magyarország meccsre: