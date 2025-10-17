Budapesti békecsúcsMegasztárOtthon Start Program
Nehezen heveri ki a döntetlent, ezt tette Ronaldóval Szoboszlai gólja

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 17. 17:10
Szoboszlai Dominik 91. perces gólja nemcsak a portugál válogatottat lepte meg, hanem mintha az ötszörös aranylabdásra is különös hatással lett volna. A meccs után ugyanis Cristiano Ronaldo olyan frizurával jelent meg, amitől az internet most lázban ég.

A magyar válogatott kedd esti vb-selejtezője igazi futballcsoda lett: Szoboszlai Dominik a hosszabbításban, a 91. percben bombázott a portugál kapuba, ezzel 2-2-es döntetlenre mentve a mérkőzést. A gól nemcsak a magyar szurkolókat, de a portugálokat is teljesen meglepte – a lefújás után pedig úgy tűnik, még Cristiano Ronaldo új stílussal sokkolt mindenkit.

Cristiano Ronaldo két gólt is szerezett a Portugália-Magyarország vb-selejtezőn, de ez mégsem volt elég a hazai győzelemhez Fotó: Diogo Cardoso - UEFA

Ronaldo új frizurát villantott 

A portugál klasszis a meccset követően visszatért klubjához, és néhány nappal később posztoltak róla egy képet, ami villámgyorsan bejárta a világhálót: teljesen lenyírta a haját. Ronaldo új frizurája, a „buzz cut”, azaz nagyon rövidre nyírt, szinte katonás hajviselet, a minimalizmus és az újrakezdés jelképe – sok sportoló választja, amikor friss energiával akar új fejezetet nyitni.

Nem tudni, hogy a döntésben mennyi szerepe volt az utolsó perces Szoboszlai-gólnak, de a rajongók nem hagyták szó nélkül a változást. A kommentmezőkben pillanatok alatt megérkeztek az értelmezések: volt, aki szerint Ronaldo a vereségszerű döntetlen miatt „büntette magát”, mások úgy vélték, új stílust szeretett volna kipróbálni a világklasszis portugál.

 

