Más világot éltünk: Mágikus napon találkozott Szoboszlai Dominik és Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo és Szoboszlai Dominik kedden (20.45, tv: M4 Sport) Lisszabonban, a szeptemberi, budapesti világbajnoki selejtező (2-3) után másodszor is csapakapitányként vezethetik ki hazájuk legjobbjait. A 40 éves portugál világsztár magyarok elleni nagy sorozata – eddig 7 meccsből 6 győzelem és egyetlen döntetlen (a legendás, „Ronaldo-csárdásos” 3-3 a 2016-os Eb-n), 7 gól és 3 gólpassz – 2009. szeptember 9-én, egy 1-0-ra megnyert vb-selejtezőn kezdődött. A soron következő Portugália-Magyarország meccsen vélhetően újra szereplő CR7 már akkor is, 24 évesen csapatkapitány, aranylabdás és a világ aktuálisan legdrágább labdarúgója volt – míg a 8 éves Szoboszlai az egyik játékos-bekísérő gyerekfocista.

Portugália-Magyarország: Cristiano Ronaldo az első, 2009-es magyarok elleni meccsén még Juhász Rolanddal hadakozott

A Bors összegyűjtött néhány további érdekességet arról, hogy mennyire más világot éltünk akkor, Ronaldo magyarok elleni történetének kezdetén, bő 16 évvel ezelőtt.

2009 ➡️ 2025.



Szoboszlai and Ronaldo then and now 😮 pic.twitter.com/ZE4fQ0CwjS — ESPN FC (@ESPNFC) September 9, 2025

Ma csak Ronaldó, de akkor még „Cé”-Ronaldo: a portugál klasszis az előző év aranylabdásaként két hónappal korábban igazolt világrekordot jelentő 94 millió euróért a Real Madridhoz, de akkoriban még illett „C. Ronaldóként” emlegetni, hiszen az „igazi” vagy „A Ronaldo” az éppen a Corinthiansban levezető háromszoros világbajnok brazil Fenomén volt.

, csapatkapitánya ; az MLSZ elnöke pedig volt. A célegyenesére fordult US Open negyeddöntőiben Roger Federer és Novak Djokovics is nyert (a végső győztes aztán Juan Martín del Potro lett). Az akkor 17 éves Fucsovics Márton pedig karrierje első igazán nagy nemzetközi sikere felé araszolt a negyeddöntőbe jutva: négy nappal később, a tajvani Cseng Peng Hszie oldalán megnyerte a US Open junior páros versenyét .

és is nyert (a végső győztes aztán lett). Az akkor 17 éves pedig karrierje első igazán nagy nemzetközi sikere felé araszolt a negyeddöntőbe jutva: négy nappal később, a tajvani Cseng Peng Hszie oldalán . A Forma-1-es autóverseny-sorozatban Jenson Button (Brawn GP) száguldott Lewis Hamilton (McLaren) trónfosztása felé. A Ferrarinál addigra eldőlt, hogy Michael Schumacher nem térhet vissza a Magyar Nagydíjon csaknem végzetes balesetet szenvedett (az egyik edzésen fejbe találta egy elszabadult rugó) Felipe Massa helyetteséül: a hétszeres világbajnok tesztelt ugyan egy versenyautóval, de egy motoros bukása miatt Schumi nyakcsigolyái nem bírták a terhelést.

(Brawn GP) száguldott (McLaren) trónfosztása felé. A Ferrarinál addigra a Magyar Nagydíjon csaknem végzetes balesetet szenvedett (az egyik edzésen fejbe találta egy elszabadult rugó) helyetteséül: a hétszeres világbajnok tesztelt ugyan egy versenyautóval, de egy motoros bukása miatt Schumi nyakcsigolyái nem bírták a terhelést. A számmisztika szerint 2009.09.09. mágikus erejű nap volt a sok 9-es miatt.

a sok 9-es miatt. Az euró középárfolyama 270 forint, az amerikai dolláré 186 forint volt.

Aznap nyílt meg a 113. Budapesti Nemzetközi Vásár a Hungexpón, 14 ország 470 kiállítójával.

Az amerikai slágerlistát a Black Eyed Peas száma (I Gotta Feeling), a magyart a Quimby (Ajjajjaj) vezette.

Portugália-Magyarország: Ronaldo világrekordra tör

Cristiano Ronaldo egyedüliként lehet minden idők legeredményesebb gólszerzője a világbajnoki selejtezőkben, ha kedden betalál az egyik kedvenc ellenfelének számító magyar válogatott kapujába (a 7-szer mattolt mieinknél többször csak Luxemburg ellen lőtt gólt: 11-et). Jelenleg 39-39 találattal vezetik az örökranglistát a guatemai Carlos Ruízzal holtversenyben.