Nem igaz a Facebookon megjelent hír, mégsem halt meg a sportoló gyermeke

Ügyvédeket fogadott Phil Foden angol válogatott focista, miután azt terjesztették az interneten, hogy az egyik gyermeke meghalt, a másik pedig rákos. A háromgyermekes édesapa jogi szakértők egész seregét toborozta, hogy eltávolítsák a hamis bejegyzéseket és képeket a közösségi médiából.
Az első hazugságok a Facebookon jelentek meg azzal a hamis hírrel, hogy a Manchester City középpályásának és a 24 éves párjának, Rebecca Cooke-nak a legidősebb fia, a hatéves Ronnie meghalt. Majd nemrég egy hamis vallomást osztottak meg a közösségi oldalon, amely arról szólt, hogy Phil négyéves kislányánál, True-nál rákos betegséget diagnosztizáltak.
Az átverések hamis, mesterséges intelligencia által készített képeket tartalmaztak, amelyeken a 25 éves focista és Rebecca együtt sírnak.
A háromgyermekes édesanya egy Instagram-bejegyzésében öntött tiszta vizet a pohárba, miután a családjukat elárasztották az aggódó üzenetek és kérdések.
Láttuk az oldakat és fiókokat, amelyek ezeket a történeteket terjesztik. Teljesen hamisak és nagyon nyugtalanítóak. Nem értem, hogy az emberek hogy találhatnak ki ilyesmit bárkiről, főleg gyerekekről. Ez undorító
– idézi Rebecca szavait a The Sun.
A focista menyasszonya hozzátette, mindannyian teljesen jól vannak, majd arra kért mindenkit, hogy jelentse azokat a bejegyzéseket vagy oldalakat, amelyek az ilyen hamis történeteket megosszák.
