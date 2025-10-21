„Sokat köszönhetek az édesapámnak" - Molnár Ádin a keresztnevéről és góljairól vallott

Az MTK Budapest könnyedén, 5-1-re legyőzte a vendég Nyíregyháza Spartacust a Fizz Liga tizedik fordulójának szombati nyitómérkőzésén. Molnár Ádin két remek góllal járult hozzá a kék-fehérek győzelméhez, de még előtte az ukránok kapuját is bevette a muraszombati U21-es meccsen. Akkor jobból indult az ukrán kapu közepe felé, majd a rövid alsó sarokba lőtt.
Láttam, hogy középen érkeznek a társaim, de kihasználtam a rám támadó bekk bizonytalanságát, a mozgásával megtévesztette a kapusát
– elevenítette fel a 3-3-as selejtezőn szerzett gólja történetét. A Nyíregyházával szemben a 10. fordulóban előbb jobbról cselezett befelé, és a hosszú sarokba csavart, aztán ismét a jobb oldalon cikázott, és lapos labdája a jobb kapufáról került a szabolcsi kapuba az 5-1-es meccsen. Ezzel a sikerrel az MTK a második helyre lépett. Ádin a jobbszélen futballozik, ha pedig szükséges, centerként is bevethető. Kicsit bánja, hogy Molnár Rajmund elhagyta az MTK-t és a Pogon Szczecinhez szerződött.
Jó volt vele futballozni, de a világ már csak ilyen: ha hívnak, menni kell. Amikor Telkiben találkozik az A- és U-válogatott, jókat beszélgetünk. Valamikor majd én is külföldi csapatnak mondok majd igent, jelenleg viszont az MTK-t szeretném segíteni.
Molnár Ádin Szegeden született, 16 éves koráig a Tisza partján futballozott.
Édesapám egykor a spanyol bajnokságban is szerepelt, majd játszott Szegeden, szabadidejében az én felkészítésemmel foglalatoskodott. Amit tőle tanultam, az sokat segített abban, hogy tavaly az MTK-hoz kerüljek.
Végezetül elárulta keresztneve héber eredetét: finom, kedves, jóképű, olykor az örök boldogság jelentést társítják hozzá.
Ráadásul Magyarországon az én esetemben anyakönyvezték először
– tette hozzá Molnár Ádin.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.