„Sokat köszönhetek az édesapámnak" - Molnár Ádin a keresztnevéről és góljairól vallott

Az MTK Budapest könnyedén, 5-1-re legyőzte a vendég Nyíregyháza Spartacust a Fizz Liga tizedik fordulójának szombati nyitómérkőzésén. Molnár Ádin két remek góllal járult hozzá a kék-fehérek győzelméhez, de még előtte az ukránok kapuját is bevette a muraszombati U21-es meccsen. Akkor jobból indult az ukrán kapu közepe felé, majd a rövid alsó sarokba lőtt.

Molnár Ádin (kékben) két gólt ünnepelt a hétvégén / Fotó: Szigetváry Zsolt

Láttam, hogy középen érkeznek a társaim, de kihasználtam a rám támadó bekk bizonytalanságát, a mozgásával megtévesztette a kapusát

– elevenítette fel a 3-3-as selejtezőn szerzett gólja történetét. A Nyíregyházával szemben a 10. fordulóban előbb jobbról cselezett befelé, és a hosszú sarokba csavart, aztán ismét a jobb oldalon cikázott, és lapos labdája a jobb kapufáról került a szabolcsi kapuba az 5-1-es meccsen. Ezzel a sikerrel az MTK a második helyre lépett. Ádin a jobbszélen futballozik, ha pedig szükséges, centerként is bevethető. Kicsit bánja, hogy Molnár Rajmund elhagyta az MTK-t és a Pogon Szczecinhez szerződött.

Molnár Ádin is külföldön folytatná

Jó volt vele futballozni, de a világ már csak ilyen: ha hívnak, menni kell. Amikor Telkiben találkozik az A- és U-válogatott, jókat beszélgetünk. Valamikor majd én is külföldi csapatnak mondok majd igent, jelenleg viszont az MTK-t szeretném segíteni.

Molnár Ádin Szegeden született, 16 éves koráig a Tisza partján futballozott.

Édesapám egykor a spanyol bajnokságban is szerepelt, majd játszott Szegeden, szabadidejében az én felkészítésemmel foglalatoskodott. Amit tőle tanultam, az sokat segített abban, hogy tavaly az MTK-hoz kerüljek.

Végezetül elárulta keresztneve héber eredetét: finom, kedves, jóképű, olykor az örök boldogság jelentést társítják hozzá.

Ráadásul Magyarországon az én esetemben anyakönyvezték először

– tette hozzá Molnár Ádin.