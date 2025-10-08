Mezey György a haláláig úgy érezte, senki nem hisz neki

Letisztultan, őszintén és kendőzetlenül beszél a múltról, a hibákról, a kudarcokról és a sikerekről utolsó interjújában Mezey György. A korábbi szövetségi kapitány már a beszélgetés legelején egyértelművé teszi: ez az utolsó alkalom, hogy nyilvánosan megszólal. Természetesen hosszan kitért az 1986-os mexikói világbajnokság eseményeire is, és elmesélte, mi történt a háttérben, és határozottan cáfolta azokat az összeesküvés-elméleteket, amelyek a Szovjetunió elleni mérkőzéshez kötődnek.

Mezey György utoljára a Videotont irányította edzőként Fotó: Földi Imre

A magyar válogatott 1986-ban szerepelt legutóbb világbajnokságon. Mezey György csapata a C csoportba került, ahol Kanada, Franciaország és a Szovjetunió voltak az ellenfeleink. Magyarország egy győzelemmel és két vereséggel a harmadik helyen zárt, ami akkor nem jelentett továbbjutást. A Szovjetunió elleni 6-0-ás vereség a mai napig a magyar futball egyik legvitatottabb mérkőzése: számos teória és spekuláció látott napvilágot a találkozóval kapcsolatban. Mezey György azonban egyértelműen kijelentette, hogy ezeknek az elméleteknek nincs valóságalapjuk.

Ha erről bármit mondok, azt mondják, hazudik a Mezey. Négy perc alatt 2-0-ra vezetett a szovjet csapat ellenünk, egy nagyon jó csapat, amely a Dinamo Kijevre épült. Hőség, idegen környezet, meg voltunk bénulva. Egyesek azt vezették le, hogy megmérgeztek bennünket, meg ilyen hülyeségek. Szakmailag nem tudtam reagálni erre kapitányként. Mit lehet csinálni azután, hogy négy perc alatt 0-2? Akkoriban még ivószünet sem volt, hogy beszélni tudjak a csapattal.

Az elmúlt 50 év lesikeresebb szövetségi kapitánya az interjú végén elárulta, hogy már nem fűzi szoros kapcsolat a labdarúgáshoz:

Lezártam magamban a dolgokat, ez egy kivétel, hogy most itt ülök. Elidegenítettek teljesen a sportágamtól, ilyen interjúkra alig van lehetőségem.

A riporternő a beszélgetés végén megjegyezte, látja Mezey György szemén, hogy a foci iránti szerelme nem múlt el. Ezek a szavak pedig annyira meghatották a korábbi szövetségi kapitányt, hogy elsírta magát, majd megköszönte az interjút.