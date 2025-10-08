Képeken Mezey György élete - galéria

Mezey György 1941. szeptember 7-én született Topolyán, majd családjával előbb Mezőberénybe, onnan pedig Rákoskeresztúrra költözött. Pályafutását 1954-ben kezdte a Rákosligeti AC-ben, majd a TFSE, a Budafoki MTE, a Keszthelyi Haladás, az MTK és a Bp. Spartacus focistája volt.
Mezey az edzői pályafutását a Bp. Spartacusnál kezdte, még játékosként. 1971-től a BVSC korosztályos csapataival foglalkozott. Egyik kedvenc játékosa, felfedezettje Törőcsik András volt. 1977-ben, mindössze 36 évesen debütált az élvonalban az MTK-VM élén, és azonnal bronzérmes lett a csapattal. 1980-tól Mészöly Kálmán segítője lett a válogatottnál. 1982 és 1984 között pedig az olimpiai csapatért felelt. 1982-ben mesteredzői elismerést kapott, egy évre rá pedig átvette a nemzeti csapatot. Sikerrel vívta meg a mexikói világbajnokság selejtezőit. 1985 végén diadalmaskodott a londoni World Soccer Év edzője választásán.
A mexikói világbajnokságon gyengén szerepelt a válogatottal, ezt követően külföldre szerződött, két éven át Kuvaitban dolgozott. 1988-ban újra szövetségi kapitánynak nevezték ki, ám a bundabotrány kirobbanása után, mivel nem látta biztosítottnak az elképzelt szakmai munka folytatását, lemondott. Ezt követően Finnországban dolgozott, majd a Videoton edzője lett. 1990 és 1992 között a Kispest-Honvédot irányította, az első idényben bajnoki címet nyert. Távozása után rövid ideig újra Kuvaitban tevékenykedett, majd a BVSC szakmai munkáját vezette. Később a Vasas és az Újpest edzője is volt.
Mezey György közben a magyar edzőképzést is irányította és a technikai elemző csoport munkatársaként rendszeresen dolgozott nagy tornákon. Szakkönyveket is írt.
2007-ben az FC Fehérvár szakmai igazgatója lett, majd 2009 nyarán, kényszerhelyzetben a Vidi vezetőedzőjének nevezték ki. Csapatával az első évben a második helyen végzett, majd a 2010/2011-es idényben megszerezte a klub történetének első bajnoki címét.
2020 februárjában, a 63. Év Sportolója Gálán tüntette ki Életműdíjjal az MLSZ. Idén júniusban "Mezey" címmel könyv jelent meg az életéről.
