Ebben a percben kaptuk a felfoghatatlan hírt: meghalt a korábbi szövetségi kapitány

Kilencvenegy éves korában elhunyt Bacsó István, a magyar női labdarúgó-válogatott korábbi szövetségi kapitánya.
A magyar szövetség honlapja alapján Bacsó tanított a Testnevelési Főiskolán, dolgozott a KSI-ben, pályaedzőként pedig tevékenykedett a Bp. Honvéd, a Vasas SC és a BVSC férficsapatánál is. A férfiválogatottnál több időszakban - például Kovács Ferenc, majd Mészöly Kálmán szövetségi kapitányi korszakában - is másodedző volt. Az élvonalban a Tatabányai Bányászt és a III. Kerületi TTVE-t irányította vezetőedzőként.
A női válogatottat 1997 és 2004 között 43 mérkőzésen vezette, ami az időtartamot tekintve hazai rekord.
