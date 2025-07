"Nagyon kevés emlékem van” – súlyos fejsérülés, folyamatosan felejt a Bayern München sztárja

A norvég női labdarúgó-válogatott remekül kezdte a svájci Európa-bajnokságot: három csoportmeccsből hármat megnyert, így újra esélyesnek tűnik arra, hogy hosszú idő után ismét érmet szerezzen egy nagy tornán. A csapat egyik alappillére Tuva Hansen, a Bayern München 27 éves védője, aki nemcsak a védekezésben nyújt kimagaslót, hanem mentálisan is kiemelkedik. A sajtó szerint hibázni ugyan tud, de nem rágódik sokáig rajta – talán azért sem, mert egyszerűen elfelejti.

A Bayern München sztárvédője (jobbra) súlyos memóriazavarral küzd Fotó: AFP

Tuva Hansen gyerekkora óta kiemelkedő tehetségnek számított, korán bekerült a norvég korosztályos válogatottakba. Ám tizenhat évesen fordulóponthoz érkezett a pályafutása és az élete. Az U17-es válogatott egyik mérkőzésén fejpárbajba keveredett, amely végzetes következményekkel járt amikor ellenfele véletlenül halántékon találta. Tuva elvesztette az eszméletét, kórházba szállították, és kezdetben attól tartottak, hogy koponyatörést szenvedett. Végül „csak” súlyos agyrázkódást állapítottak meg az orvosok, de így is három hónapra kikerült a játékból.



Bayern München játékosa semmire nem emlékszik a gyerekkorából



A testi felépülésnél azonban súlyosabb problémát okozott a baleset hosszú távon. A családja hamar észrevette, hogy valami nincs rendben.



Anya és apa érezték, hogy valami nagyon nincs rendben, mert ugyanazt a dolgot legalább harmincszor elmondtam

– idézte fel a történteket Hansen. A fejsérülés ugyanis súlyos memóriaproblémákat okozott: a játékos gyakorlatilag elvesztette a gyerekkori emlékei nagy részét, és még a közelmúlt történései is gyorsan kicsúsznak a fejéből.



Nagyon kevés emlékem van a gyerekkoromból. Ha a többi norvég játékossal beszélgetünk régi élményekről, számomra idegen történetekről van szó. Akkor is, ha a részesük voltam anno, nem emlékszem a történésekre.



A játékos szerint ez a trauma megváltoztatta őt. Már másként tekint az életre, másként gondolkodik.



Azt hiszem, a baleset megváltoztatott emberként. Nem veszek mindent annyira komolyan. És szerintem valójában pozitív, hogy a múlt helyett a jövőre gondolok

– fogalmazott.

A memóriagondok a pályán kívül is kihívást jelentenek. Az iskolában komoly odafigyeléssel képes megtanulni a vizsgaanyagokat, de aztán néhány héttel később már alig emlékszik belőle valamire. Ennek ellenére a labdarúgásban nem hátráltatja a hiányos memória – sőt, talán éppen segíti is abban, hogy mindig a következő pillanatra koncentráljon. És ez most épp elég ahhoz, hogy Norvégiával egy nagy álom felé haladjon.