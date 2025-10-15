"Érdekes, új fegyverek" - Marco Rossi nem csak a játéknak és a pontmentésnek örült

Labdarúgó-válogatottunk csodálatos kezdéssel és végjátékkal, a játék alapján megérdemelten 2-2-re végzett Lisszabonban, a Portugália-Magyarország világbajnoki selejtezőmérkőzésen: Cristiano Ronaldo duplája előtt Szalai Attila, utána pedig a legjobbkor, a 91. percben Szoboszlai Dominik szerzett gólt Marco Rossi csapatából.

Marco Rossi a játék és az eredmény mellett az új "fegyvereinek" is örülhet

Fotó: Getty Images

Olasz-magyar szövetségi kapitányunk, Marco Rossi a remek játék és a bravúros pontszerzés után elmondta: az öltözőben gratulált a játékosainak a teljesítményükhöz és az eredményhez is. Még akkor is, ha jól tudja: minden az utolsó két, novemberi fordulóban dől majd el.

Marco Rossi: Beszorítottuk a portugálokat

– Összességében a tabellán nem sokat változtat ez az eredmény, de az önbizalmunk és az egymásba vetett bizalmunk is nő vele. Az utolsó percekben beszorítottuk a portugál válogatottat a kapuja elé. Gondoljunk bele, egy Portugáliát! Önmagunkhoz képest a legjobbat nyújtottuk. Persze ahhoz, hogy egy ilyen csapattól pontot raboljunk, kell némi szerencse is. Nekik két, nekünk később egy kapufánk volt. Ha Días lövése csak egy centivel beljebb megy, most más eredményről beszélnénk. Ettől függetlenül jó teljesítményt nyújtottunk, de nem is olyan régen előfordult, amikor hasonlóval otthon veszítettünk.

Szeptember óta jól dolgozunk, beleadtunk mindent. És azt hiszem, felfedeztünk a jövőre nézve érdekes, új fegyvereket is.

Azokra a srácokra gondolok, akiket eddig nem láthattunk a pályán, hogy hasznunkra lehetnek egy ilyen meccsen, először nemzetközi szinten szerepelve. Minden novemberben dől el, akkor újra kell kezdenünk mindent nulláról – mondta Rossi az M4 Sport adásában a parádés vb-selejtezőről, nyilván az olyan újoncaira gondolva új fegyverként, mint például Lukács Dániel, aki az örmények ellen vezető gólt lőtt, most pedig csereként beállva gólpasszt adott a ráadásban pontot mentő Szoboszlainak.

Az F csoport állása: 1. Portugália 10 pont, 2. Magyarország 5, 3. Írország 4, 4. Örményország 3 (az első bejut a 2026-os vb-re, a második pótselejtezőket játszik).

A hátralévő mérkőzések: november 13-án Örményország-Magyarország és Írország-Portugália, november 16-án Magyarország-Írország és Portugália-Örményország.