„Nincs tele a gatya” – megszólalt a válogatott kapus, törheti a fejét Marco Rossi

Nehéz döntés előtt áll a magyar-örmény világbajnoki-selejtező, és a Portugália elleni visszavágó előtt Marco Rossi. A szövetségi kapitány úgy véli, kapusposzton a legstabilabb a válogatott, mert míg Dibusz Dénes jó teljesítményt nyújtott Írországban, a Puskás Arénában Tóth Balázs talán még nála is jobban védett. A korábbi válogatott kapus, Szűcs Lajos szerint nincs rossz döntés.

Nehéz döntés előtt áll a magyar-örmény világbajnoki-selejtező, és a Portugália elleni visszavágó előtt Marco Rossi Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

Kapuskérdés a magyar-örmény vb-selejtező előtt

Nincs könnyű helyzetben a szövetségi kapitány. Dibusz Dénes hosszú távon több jó teljesítménnyel rukkolt már elő, és a válogatottban a rutin egyértelműen mellette szól. Tóth Balázs viszont nagyon jól védett a portugálok ellen, és hosszútávon ő jelentheti majd a megoldást a válogatott számára. De Szappanos Péterről sem szabad megfeledkezni, aki az NB I meghatározó játékosa, viszont, ha a nemzetközi tapasztalatot nézzük, akkor abból valóban neki van a legkevesebb

– fogalmazott a Borsnak Szűcs. Hozzátette, mindhárom kapusnak megvan a képessége, az adottsága és a megfelelő hozzáállása ahhoz, hogy bárki is védjen, ne rajta múljon a két mérkőzés.

Szűcs Lajos korábban 200 mérkőzésen védett a Ferencvárosban, és nagyon kedveli a zöld-fehérek jelenlegi kapusát, Dibusz Dénest. Persze Tóth Balázzsal sincs ez másképp, neki a kapusedzője volt Csákváron, amikor a Blackburn Rovers hálóőre még az NB II-ben védett.

Jó adottságai vannak, mellé párosul egy profi szemlélet. Jól tud versenyezni, amikor Csákváron is a felnőttek közé került, látszott rajta, hogy nincs tele a gatya... ahogy ezt a portugálok ellen is látni lehetett

– mesélte Tóthról az egykori hálóőr, aki jelenleg a Vecsés és a TFSE kapusedzőjeként dolgozik.

Szűcs Lajos korábban 200 mérkőzésen védett a Ferencvárosban Fotó: Németh Ferenc

Arra a felvetésre, elképzelhetőnek tartja-e, hogy az örmények és a portugálok ellen más-más kapus védjen, azt mondta:

Egy edző vagy egy szövetségi kapitány általában csak több gyenge meccs vagy egy sérülés miatt változtat a kapusposzton. Nem szoktuk "dobálni a kapusokat", mert az adott esetben a csapatnak sem tesz jót.

- zárta gondolatait Szűcs Lajos, aki két bajnoki címet nyert a Ferencvárossal, egyet pedig az Újpesstel kapusként.