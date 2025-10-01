"Bravúrra lesz szükség" – Juhász Roland mindent elmondott a Fradiról

Nem túlzás kijelenteni, hogy papíron a szezon eddigi legnehezebb mérkőzése vár a Ferencvárosra a labdarúgó Európa-ligában. A belga Genk esélyesként lép pályára (csütörtök, 21 óra, tv: M4 Sport) hazai környezetben, ahol már egy pont megszerzése is komoly bravúr lenne a zöld-fehérektől. Azonban a magyar rekordbajnok idén már bebizonyította, hogy képes felvenni a harcot az európai-kupasorozatok csapataival is, hiszen a Plzen ellen emberhátrányban is értékes pontot szerzett Robbie Keane csapata. A belga ellenfélről és a Ferencváros esélyeiről a magyar válogatott egykori klasszis védője, Juhász Roland beszélt a Borsnak.

Juhász Roland 95 mérkőzésen lépett pályára a válogatott színeiben, amelyeken hat gólt szerzett Fotó: Hegedűs Gábor

A Genk és a Fradi nagyjából két hasonló képességű csapat, de mivel a Plzen ellen valószínűleg három ponttal kalkulált az FTC, ezért most szükség van az idegenbeli bravúrra a továbbjutáshoz

– emelte ki a 95-szörös válogatott védő, aki hét és fél évig futballozott a belga Anderlechtnél. Ott négy bajnoki címet és egy Belga Kupát nyert, illetve szerepelt a Bajnokok Ligája csoportkörében is.

Juhász Roland szerint tökéletes időben érkezik ez a megmérettetés a Fradi számára

A Genk gyengébb formában várja a találkozót, míg a Ferencvárosnak hatalmas önbizalmat adhat a hétvégi NB I-es rangadó, hiszen idegenben győzte le a veretlen ETO-t.

A magyar válogatott egykori kiválósága a belga és a magyar bajnokság közti különbségekre is rávilágított:

Az európai kupasorozatokat tekintve mindenképpen egy szinttel az NB I előtt járnak. A belga bajnokságot az öt topliga mögé sorolnám, ami remek ugródeszka lehet a magyar labdarúgók számára is. Az olyan nevek, mint Kevin De Bruyne, Eden Hazard és Thibaut Courtois is piacképesebbé tették a bajnokságot az utóbbi időben. Emellett bátran nyúlnak a fiatal játékosokhoz is, ami szintén bónusz.

Az Anderlecht játékosaként Juhász többször is vendégszerepelt a Genk stadionjában, így a helyi szurkolókról is megosztotta véleményét:

Nem tartom őket a leghevesebbnek, a stadion pedig kifejezetten hangulatos, mindig szívesen játszottam ott. Általában mi jöttünk ki győztesül, így főként kellemes emlékeim vannak. Szerintem a csütörtöki találkozón is remek lesz a hangulat.

A 42 éves egykori hátvéd hozzátette, a tavalyi Fradit erősebbnek tartja.

Idén sokkal hullámzóbb a zöld-fehérek teljesítménye, szerintem tavaly erősebb volt az FTC. Ez természetesen a nagyobb rotálásnak is betudható. Egy győzelem azonban könnyen megfordíthatja ezt a tendenciát. Ha a következő forduló után négy ponttal áll majd a Ferencváros, az jelentősen növelheti a továbbjutás esélyét.

Juhász Roland az utóbbi időszak egyik legsikeresebb magyar légiósa, akit 2008-ban és 2009-ben is az év labdarúgójának választottak a Magyar Labdarúgó Szövetségnél, sőt, 2009-ben a belga élvonal legjobb védője lett. A 2006–2007-es idényben a Bajnokok Ligája csoportkörében is szerepelt csapatával, és az AC Milan elleni idegenbeli fellépés során ő szerezte az Anderlecht becsületgólját a 4-1-re elveszített találkozón.

