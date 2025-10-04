Így néz ki kívül-belül, fotókon Gulácsi Péter lipcsei álomotthona - galéria

Álomszép házba tér haza minden este az RB Leipzig magyar kapusának családja. Gulácsi Péter otthona rendkívül ízlésesen fest belül, és kívül is, amiben óriási szerepe van. A hálóőr ugyanis még a füvet is maga vetette el a kertben.
Gulácsi Péter egy forgatás keretein belül engedett betekintést a lipcsei házukba. A klub stábja ugyanis végigkövette a kapus egy egész napját, a kora reggeli családi készülődéstől kezdve, az edzéseken át a jól megérdemelt családi időtöltésig.
A Leipzig kapusa először a konyhájukat mutatta meg a nézőknek, miközben uzsonnát csomagolt a gyermekeinek. Jól látszik, hogy Gulácsiék egy nagyon modern, magasfényű, szürke konyhabútort választottak az otthonukba. A rendkívül fényes, hatalmas ablakokkal és üvegajtóval ellátott nappalit is a letisztultság jellemzi, az emeletre pedig – ahol a szobák találhatóak – egy nagyon jól kinéző lépcsőn át vezet az út.
A ház egyébként tele van családi fotókkal. Mint ismert, Gulácsi Péter elsősorban azért is mondta le a válogatottságot, mert minél több időt szeretne tölteni két gyermekével és feleségével. A közös élményekről készült képek pedig helyet is kapnak az otthonukban.
A kert, ahová a fiúk előszeretettel mennek ki játszani a szüleikkel, a magyar kapus érdeme.
Ezt az egészet én magam csináltam
– mondta büszkén Gulácsi, aki hozzátette, még a fűmagot is ő vette meg és vetette el a kertben. Ahol egy kisebb focipálya és egy mini játszótér is kialakításra került a gyerekeknek.
A Gulácsi Péter családjának otthonáról készült felvételeket az alábbi képre kattintva tudod megnézni!
Együtt eszünk, aztán megyünk fürdeni
– avatta be az esti rutinba a szurkolókat a lipcsei kapus, aki hozzátette, mesét is szokott olvasni fiainak elalvás előtt.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.