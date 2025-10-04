Így néz ki kívül-belül, fotókon Gulácsi Péter lipcsei álomotthona - galéria

Álomszép házba tér haza minden este az RB Leipzig magyar kapusának családja. Gulácsi Péter otthona rendkívül ízlésesen fest belül, és kívül is, amiben óriási szerepe van. A hálóőr ugyanis még a füvet is maga vetette el a kertben.

Gulácsi Péter otthona rendkívül ízlésesen fest belül, és kívül is, amiben óriási szerepe van

Fotó: AFP

Gulácsi Péter otthona forgatás helyszíne lett

Gulácsi Péter egy forgatás keretein belül engedett betekintést a lipcsei házukba. A klub stábja ugyanis végigkövette a kapus egy egész napját, a kora reggeli családi készülődéstől kezdve, az edzéseken át a jól megérdemelt családi időtöltésig.

A Leipzig kapusa először a konyhájukat mutatta meg a nézőknek, miközben uzsonnát csomagolt a gyermekeinek. Jól látszik, hogy Gulácsiék egy nagyon modern, magasfényű, szürke konyhabútort választottak az otthonukba. A rendkívül fényes, hatalmas ablakokkal és üvegajtóval ellátott nappalit is a letisztultság jellemzi, az emeletre pedig – ahol a szobák találhatóak – egy nagyon jól kinéző lépcsőn át vezet az út.

A ház egyébként tele van családi fotókkal. Mint ismert, Gulácsi Péter elsősorban azért is mondta le a válogatottságot, mert minél több időt szeretne tölteni két gyermekével és feleségével. A közös élményekről készült képek pedig helyet is kapnak az otthonukban.

A kert, ahová a fiúk előszeretettel mennek ki játszani a szüleikkel, a magyar kapus érdeme.

Ezt az egészet én magam csináltam

– mondta büszkén Gulácsi, aki hozzátette, még a fűmagot is ő vette meg és vetette el a kertben. Ahol egy kisebb focipálya és egy mini játszótér is kialakításra került a gyerekeknek.

A Gulácsi Péter családjának otthonáról készült felvételeket az alábbi képre kattintva tudod megnézni!