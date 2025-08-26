Vészhelyzet Gulácsiéknál, menekülőre foghatja a kapus

2016 óta íródó Bundesliga-története legsúlyosabb vereségét szenvedte el pénteken az RB Leipzig labdarúgócsapata a címvédő Bayern München vendégeként. Akkora a baj, hogy a Red Bull futballvezérkarát vezető Jürgen Klopp is azonnal Lipcsébe sietett, hogy segítse kezelni a vészhelyzetet. Ennek részeként még meglepő személyi döntések is benne lehetnek a pakliban, ezek egyike ráadásul Gulácsi Pétert is közelről érintheti.
Az Orbán Willi vezényelte védelem mögött tehetetlen magyar kapus hat gólt kapott a Bayern Münchentől, de a német sportsajtó egybehangzó reakciói szerint ez még nem változtat azon, hogy továbbra is ő marad az első számú kapus. A 35 éves Gulácsi mögött már a második évét a kispadon megkezdett belga tehetség, Maarten Vandevoordt viszont a következő napokban akár ott is hagyhatja a kátyúba ragadt lipcsei csapatot.
A magyar klubikon szavai is arra utalnak, hogy a minden eddiginél nehezebb konkurenciaharc megnyerése után nem kell rögtön a lefokozástól tartania az új vezetőedző, Ole Werner részéről.
– Legközelebb egy fontos hazai mérkőzésünk lesz, amelyen mindenképpen meg akarjuk szerezni a három pontot. Most csak erre összpontosítunk. Olyan szakaszban vagyunk, amikor sok mindenen javítanunk kell. És ezt is fogjuk tenni – ígérte Gulácsi Péter a szombati (15.30, tv: Aréna4), Heidenheim elleni Bundesliga-meccsre.
A Bajnokok Ligája valaha volt legfiatalabb kapusaként már 2022-ben 10 millió euróért (4 milliárd forint) megvett, majd két évig Genkben hagyott Vandevoordt végül tavaly csatlakozott a lipcsei csapathoz. Már akkor sokkolta, hogy a veterán Gulácsi a teljesítményével – mint utóbb kiderült, a Bundesliga-szezon legjobbjaként a posztján – javarészt a kispadra kényszerítette. Idén nyáron már végképp Vandevoordtnak állt a zászló, vetélytársa életkora, túl magasnak ítélt fizetése és jövőre lejáró szerződése miatt, csakhogy Frederik Gössling kapusedző és az új szakvezető együttesen megint "Pete"-et választották. Vandevoordt most különösen csalódott a további mellőzése miatt.
Habár a Sky-újságíró fenti értesülése szerint Vandevoordt profin kezeli a helyzetet és nem erőlteti a távozást, de a német futballban jövő hétfőn 20 órakor záruló átigazolási piac hajrájában "még történhet egy és más".
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.