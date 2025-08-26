Vészhelyzet Gulácsiéknál, menekülőre foghatja a kapus

2016 óta íródó Bundesliga-története legsúlyosabb vereségét szenvedte el pénteken az RB Leipzig labdarúgócsapata a címvédő Bayern München vendégeként. Akkora a baj, hogy a Red Bull futballvezérkarát vezető Jürgen Klopp is azonnal Lipcsébe sietett, hogy segítse kezelni a vészhelyzetet. Ennek részeként még meglepő személyi döntések is benne lehetnek a pakliban, ezek egyike ráadásul Gulácsi Pétert is közelről érintheti.

Gulácsi Péter (Harry Kane előtt) fogadkozik a hétvégi, hazai folytatás előtt

Fotó: AFP

Az Orbán Willi vezényelte védelem mögött tehetetlen magyar kapus hat gólt kapott a Bayern Münchentől, de a német sportsajtó egybehangzó reakciói szerint ez még nem változtat azon, hogy továbbra is ő marad az első számú kapus. A 35 éves Gulácsi mögött már a második évét a kispadon megkezdett belga tehetség, Maarten Vandevoordt viszont a következő napokban akár ott is hagyhatja a kátyúba ragadt lipcsei csapatot.

Gulácsi marad, Vandevoordt megy?

A magyar klubikon szavai is arra utalnak, hogy a minden eddiginél nehezebb konkurenciaharc megnyerése után nem kell rögtön a lefokozástól tartania az új vezetőedző, Ole Werner részéről.

– Legközelebb egy fontos hazai mérkőzésünk lesz, amelyen mindenképpen meg akarjuk szerezni a három pontot. Most csak erre összpontosítunk. Olyan szakaszban vagyunk, amikor sok mindenen javítanunk kell. És ezt is fogjuk tenni – ígérte Gulácsi Péter a szombati (15.30, tv: Aréna4), Heidenheim elleni Bundesliga-meccsre.

A Bajnokok Ligája valaha volt legfiatalabb kapusaként már 2022-ben 10 millió euróért (4 milliárd forint) megvett, majd két évig Genkben hagyott Vandevoordt végül tavaly csatlakozott a lipcsei csapathoz. Már akkor sokkolta, hogy a veterán Gulácsi a teljesítményével – mint utóbb kiderült, a Bundesliga-szezon legjobbjaként a posztján – javarészt a kispadra kényszerítette. Idén nyáron már végképp Vandevoordtnak állt a zászló, vetélytársa életkora, túl magasnak ítélt fizetése és jövőre lejáró szerződése miatt, csakhogy Frederik Gössling kapusedző és az új szakvezető együttesen megint "Pete"-et választották. Vandevoordt most különösen csalódott a további mellőzése miatt.