Ezt nehéz lesz megmagyarázni, óriási pofont kapott Európában a Fradi

Súlyos vereséget szenvedett a Ferencváros női focisapata az Európa-kupában. A Fradi egy hónapja a Bajnokok Ligájában bukták el a selejtezőt, most a második számú sorozatban. Pedig az idegenbeli 0-0 után úgy tűnt, van esély a cseh Sparta Praha ellen.

Kiesett a Fradi a kupában Fotó: Fradi.hu

Az óbudai visszavágón a vendég csehek 5-0-ra nyertek, ezzel ők léptek tovább, a ferencvárosi lányok elbúcsúztak Európából.

Ausztriába utazik a Fradi

A nőkkel ellentétben a férfiak még nagyonis állnak a nemzetközi porondon. Az Európa-liga főtábláján két forduló után négy ponttal áll a csapat, amely itthon 1-1-re végzett a cseh Plzennel, majd Belgiumban győzte le 1-0-ra a Genket. Folytatás október 23-án a Salzburg otthonában