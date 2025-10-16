Házasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
16°C Székesfehérvár

Gál névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ezt nehéz lesz megmagyarázni, óriási pofont kapott Európában a Fradi

Fradi
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 16. 16:10
focicsapatvereség
Az idegenbeli döntetlen után itthon jött a kiütés. A Fradi női focicsapata búcsúzott az ezrópai porondtól.

Súlyos vereséget szenvedett a Ferencváros női focisapata az Európa-kupában. A Fradi egy hónapja a Bajnokok Ligájában bukták el a selejtezőt, most a második számú sorozatban. Pedig az idegenbeli 0-0 után úgy tűnt, van esély a cseh Sparta Praha ellen.

Kiesett a Fradi a kupában
Kiesett a Fradi a kupában Fotó: Fradi.hu

Az óbudai visszavágón a vendég csehek 5-0-ra nyertek, ezzel ők léptek tovább, a ferencvárosi lányok elbúcsúztak Európából.

Ausztriába utazik a Fradi

A nőkkel ellentétben a férfiak még nagyonis állnak a nemzetközi porondon. Az Európa-liga főtábláján két forduló után négy ponttal áll a csapat, amely itthon 1-1-re végzett a cseh Plzennel, majd Belgiumban győzte le 1-0-ra a Genket. Folytatás október 23-án a Salzburg otthonában

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu