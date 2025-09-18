Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
19°C Székesfehérvár

Diána névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Fájó felismerés, újra lemarad a BL-ről a Fradi

Fradi
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 18. 17:57 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 18. 17:59
focicapatBajnokok Ligája
A férfiak után a női focisták a lecsúsztak a főtábláról. A norvégok örülhetnek, nem lesz ott a Fradi a BL-ben.

Kettős vereséggel maradt le a női Bajnokok Ligája főtáblájáról a Ferencváros focicapata. A zöld-fehér lányokat norvég ellenfelük másodszor is legyőzte, így nem lesz ott a Fradi a BL-ben.

nem lehet ott a Fradi a BL-ben
Itthon sem sikerült a győzelem, nem lehet ott a Fradi a BL-ben / Fotó: Fradi.hu

A Valerenga alapvetően esélyesebb volt a párharcban, ennek megfelelően az első meccsen odahaza nyert is 3-0-ra. A visszavágón a csodánál is több kellett volna, a rivális végül Budapesten is győzni tudott 2-1-re

A lányok, akárcsak a Fradi férfi focistái Azerbajdzsánban a Qarabag ellen, ugyancsak az utolsó selejtezőkörben maradtak le a Bajnokok Ligája főtáblájáról, ahol 18 csapat lesz ott, a Ferencváros sajnos nem.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu