Fájó felismerés, újra lemarad a BL-ről a Fradi

Kettős vereséggel maradt le a női Bajnokok Ligája főtáblájáról a Ferencváros focicapata. A zöld-fehér lányokat norvég ellenfelük másodszor is legyőzte, így nem lesz ott a Fradi a BL-ben.

Itthon sem sikerült a győzelem, nem lehet ott a Fradi a BL-ben / Fotó: Fradi.hu

A Valerenga alapvetően esélyesebb volt a párharcban, ennek megfelelően az első meccsen odahaza nyert is 3-0-ra. A visszavágón a csodánál is több kellett volna, a rivális végül Budapesten is győzni tudott 2-1-re.

A lányok, akárcsak a Fradi férfi focistái Azerbajdzsánban a Qarabag ellen, ugyancsak az utolsó selejtezőkörben maradtak le a Bajnokok Ligája főtáblájáról, ahol 18 csapat lesz ott, a Ferencváros sajnos nem.