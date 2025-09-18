Fájó felismerés, újra lemarad a BL-ről a Fradi

Kettős vereséggel maradt le a női Bajnokok Ligája főtáblájáról a Ferencváros focicapata. A zöld-fehér lányokat norvég ellenfelük másodszor is legyőzte, így nem lesz ott a Fradi a BL-ben.
A Valerenga alapvetően esélyesebb volt a párharcban, ennek megfelelően az első meccsen odahaza nyert is 3-0-ra. A visszavágón a csodánál is több kellett volna, a rivális végül Budapesten is győzni tudott 2-1-re.
A lányok, akárcsak a Fradi férfi focistái Azerbajdzsánban a Qarabag ellen, ugyancsak az utolsó selejtezőkörben maradtak le a Bajnokok Ligája főtáblájáról, ahol 18 csapat lesz ott, a Ferencváros sajnos nem.
