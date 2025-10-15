Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Zongoristának is kiváló a magyar futball nagy tehetsége

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 15. 14:30
Fenyő NoahtehetségU21
Parádés gólt szerzett a magyar U21-es labdarúgó-válogatott védője. A frankfurti Fenyő Noah kiválóan futballozott az ukránok elleni Eb-selejtezőn.
Ritkán látni olyan szemfüles gólt, amilyet Fenyő Noah rúgott az Ukrajna elleni (3-3) muraszombati U21-es Eb-selejtezőn. Az Eintracht Frankfurt 19 éves, rengeteget futó magyar védője egy szabadrúgás után jól helyezkedett, megszerzett egy kipattanót, 16 méterről átlőtte a védőfalat, és labdája a jobb alsó sarokban landolt.

Fenyő Noah remekel az utánpótlás válogatottban
Fenyő Noah remekel az utánpótlás válogatottban Fotó: Szabó Miklós

Kár, hogy azzal se tudtuk megtartani 3-2-es előnyünket, mert a fizikailag roppant erős ukránok kiegyenlítettek

 – nyilatkozta Fenyő, aki Frankfurtban született. A reményteljes játékos édesapja, Fenyő László neves csellista, és német édesanyja is komolyzenével foglalkozik. Ilyen „alapok” mellett nem meglepő, hogy Noah is tanult muzsikus, bár a zongorázás a futball mellett háttérbe szorul.

Az ukránokkal szembeni 3-3 ellenére sincs veszve a csoport-elsőség. Mivel egész életemben Németországban futballoztam, valamelyest látom a magyar és az ottani labdarúgás közötti különbséget. A német felnőtt együttesek fizikailag erősebbek, viszont technikai képzettségben úgy érzem, nem vagyunk lemaradva. Míg korábban ugyanez volt a helyzet az utánpótlásban is, az utóbbi években talán közelebb kerültünk hozzájuk 

- folytatta Noah, aki arra vár, hogy az Eintracht B-ből behívják az A-keret tagjai közé. Sajnálja, hogy Lisztes Krisztián átmenetileg elhagyta Frankfurtot, de azt még inkább, hogy a támadó továbbra sem egészséges.

Fenyő Noah: a kerettagságig már eljutott

Kilenc-tíz alkalommal voltam meccskeretben a Frankfurt első csapatában, most azon dolgozom, hogy a Bundesliga első osztályában való bemutatkozásom valósággá váljon.

- zárta Fenyő Noah. 

 

