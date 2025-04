„Egy álmom válna valóra” – Közel a bemutatkozáshoz az Eintracht magyar tehetsége

Még csak 19 éves, de már az Eintracht Frankfurt tartalékcsapatának oszlopos tagja Fenyő Noah. A magyar U19-es válogatott középpályás egyelőre a német negyedosztályban szokja a felnőttek futballját, de a Bundesliga-dobogós, Európa-liga-negyeddöntős profikkal edz, és teljes erőbedobással készül arra, hogy kiharcolja a maga lehetőségét pályára lépni a topbajnokságban is.

A Bundesliga küszöbén: tavaly nyáron kapot profi szerződést Fenyő Noah, sőt azóta már hosszabbítottak is vele Fotó: eintracht.de

Az El-meccseken már többször a meccskeretbe nevezett Fenyő Noah zenész szülők gyerekeként Frankfurtban született. Négyéves kora óta focizik, és 11 volt, amikor az Eintrachtot választotta, és azóta már nem csak szurkolóként jár a Waldstadionba: az évek során több poszton is megfordulva ott járta végig a szamárlétrát. A frankfurti klubmagazinnak nyilatkozva többek között elmondta: a kezdeti megilletődöttség után érzése szerint jól beilleszkedett "a nagyok" közé, akik remekül fogadták, és akiktől igyekszik mindent ellesni, ami segítheti az ő pályafutását is. Óriási elismerésként és egyben lehetőségként éli meg, hogy tavaly nyár óta a felnőttcsapat tagjaival tréningezhet, sőt – Lisztes Krisztiánhoz hasonlóan – elutazhatott az amerikai túrára is.

Jelenleg nagyon elégedett vagyok a helyzetemmel. Számomra már az is óriási dolog, hogy állandóan a profikkal edzhetek, amiből nagyon sokat meríthetek.

Azt hiszem, képes vagyok reálisan értékelni a szituációt. Fontos, hogy játéktapasztalatot gyűjtsek az U21-esek között. Erre lehetőségem van és hálás vagyok érte. Nagyon jól érzem magam a csapatban. (...) Mi vagyunk messze a legfiatalabbak a mezőnyben, ez itt-ott kiütközik, de a negatív tapasztalatok és a nehezebb időszakok is értékesek ehetnek a fejlődésünk szempontjából. Ezért nem hagyjuk, hogy elmenjen a kedvünk, tanulunk a hibáinkból és keményen dolgozunk tovább. A közelmúltban néhány fiatal tehetség már debütálhatott a profiknál, tudtommal rég nem látott gyakorisággal.

Érezzük, hogy elszántan dolgozva lépésről lépésre közelebb kerühetünk az álmunkhoz.

– mondta Fenyő, aki tavaly nyáron írta alá az első profi szerződését, majd pár hónappal később már meg is hosszabbították azt 2029-ig. Az áhított Bundesliga-debütálással kapcsolatban elárulta: sokat gondol rá és reméli, előbb-utóbb eljön az ő ideje is, méghozzá ideális esetben hazai pályán.