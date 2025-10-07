Megszólalt a sértett, ezt tette Dárdai a válogatott meccs előtt

Több szempontból különleges volt a Hertha labdarúgócsapatának szombati hazai meccse a Münster ellen. A német Bundesliga-másodosztályban ragadt berliniek most, a 8. fordulóban, a szezonbeli negyedik hazai mérkőzésükön nyertek először (2-1) az Olimpiai Stadionban (sőt, az előző három alkalommal még gólt sem szereztek). Ráadásul a magyar válogatott védő, Dárdai Márton egy határozott felszabadításakor a labdával telibe találta az egyik játékvezető-assziszens les miatt magasba emelt zászlóját, ami tönkre is ment.

Dárdai Márton (balra) nem csak a münsteri Oscar Wilhelmssonnal vívott kemény párharcokat, elbánt az egyik játékvezetővel is / Fotó: Getty Images

A játék némi technikai szünet után folytatódott: a pórul járt partjelző, Fynn Kohn az eltört sajátja helyett kölcsönkapta a negyedik játékvezetőnél lévő tartalék zászlót. A spori utóbb elmesélte, hogyan élte meg a Dárdai okozta felettébb ritka balesetet.

"Éppen lest jeleztem, és azt hittem, a labda elszáll felettem. Le akartam hajolni, de nem sikerült " – emlékezett vissza a zászlója eltörésének körülményeire Fynn Kohn. "Őszintén szólva még nem is láttam hasonló esetet. A negyedik játékvezető mindig hoz magával egy tartalék zászlót. Persze általában nincs rá szükség. Csak a meccs után, a bírói öltözőben beszéltük meg a történteket, azt is, hogy biztosítva van-e, illetve ki a felelős érte. Ezúttal a játékvezető vállalta, hogy vesz nekem egy újat."

Nem szakadt le vészesen Dárdai Márton csapata

Dárdai Márton csapat a rég várt hazai győzelmével feljött a 2. Bundesliga tabellájának 8. helyére, hat pont távolságra a feljutásért rendezett osztályozót jelentő harmadik pozícióban lévő Darmstadttól, és hét, illetve nyolc pontnyira a feljutó helyeken álló Schalkétól és Elversbergtől.