Szoboszlai felesége elképesztő formában van a szülés után, Buzsik Borka megmutatta bomba alakját

Szoboszlai Dominik felesége, Buzsik Borka valóságos példakép lehet minden nő számára. A gyönyörű anyuka augusztus elején adott életet első gyermeküknek, és már most megmutatta, hogy a szülés utáni időszak nem feltétlenül jelent búcsút a sportos hétköznapoknak. Legutóbbi Instagram-történetében egy egész alakos fotót osztott meg magáról a konditeremből – és mit mondjunk? Egyszerűen fantasztikusan néz ki!

Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka 2025 márciusában házasodtak össze, és azóta megszületett első közös gyermekük is (Fotó: Instagram)

Borka kisugárzása magával ragadó: tele van lendülettel, energiával, és sugárzik róla, hogy jól érzi magát a bőrében. Nem csoda, hogy a követői is csak áradoznak róla – hiszen ki ne nézne fel egy olyan anyukára, aki ennyire gyorsan és ilyen bomba formában tér vissza az edzésekhez?

Buzsik Borka a szülés után is aktív maradt, rendszeresen jár pilatesre (Fotó: Instagram)

A fiatal anyuka mindig is nőies, elegáns és stílusos volt, most pedig egy új oldalát is megmutatta: a kitartó, céltudatos nőt, aki nemcsak a családjának, hanem saját magának is szeretne a legjobb formájában lenni. Posztja egyszerre inspiráló a fitneszrajongóknak és minden kismamának, akik szívesen merítenek erőt abból, hogy nemcsak a szülés előtti alak, hanem a ragyogás és önbizalom is visszaszerezhető.

Buzsik Borka csupa boldogság

Dominik és Borka kapcsolatát mindig is rengeteg rajongás övezte, most pedig, kislányuk érkezésével, még nagyobb lett az érdeklődés körülöttük. Borka legújabb fotója újra bizonyítja: nemcsak a világklasszis focista képes nagy dolgokra, hanem az ő gyönyörű felesége is – aki egyszerre anya, nő, és igazi inspiráció mindannyiunknak.