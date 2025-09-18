Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Keresik a tettest, Simeone elárulta, miért balhézott a szurkolóval

Diego Simeone
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 18. 08:38 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 18. 08:40
Atlético MadridLiverpool
Forró hangulatban zárult a Liverpool-Atlético Madrid rangadó az Anfielden, ahol a hazaiak drámai hajrában harcolták ki a győzelmet. Diego Simeone szerint egy sértő megjegyzés váltotta ki indulatait, miután a Liverpool a hosszabbításban szerzett góllal 3–2-re legyőzte a spanyolokat a Bajnokok Ligája nyitófordulójában.

Az Atlético Madrid vezetőedzője a 92. percben teljesen elveszítette a türelmét, közvetlenül azután, hogy Virgil van Dijk fejesével a Liverpool 3–2-re behúzta a Bajnokok Ligája nyitófordulójának rangadóját az Anfielden. A hazaiak kétgólos előnyét korábban Marcos Llorente duplája tüntette el, így úgy tűnt, a spanyolok egy ponttal utaznak haza, ám a hosszabbításban érkező találat végül mindenről döntött. A gól utáni eufóriát azonban beárnyékolta a kispadok mögött kialakult balhé: Diego Simeone heves szóváltásba keveredett a hazai drukkerekkel, majd a játékvezető azonnali piros lappal küldte az öltözőbe. A meccs utáni sajtótájékoztatón a tréner elárulta, mi váltotta ki indulatait.

Diego Simeone teljesen kikelt magából a Liverpool-Atlético Madrid mérkőzésen.
Diego Simeone teljesen kikelt magából, összeveszett egy Liverpool szurkolóval Fotó: Simon Stacpoole/Offside

Simeone haragosan nyilatkozott a mérkőzés után

Amikor a harmadik gólt megszerezték, valaki a hátam mögött sértegetni kezdett. Én is ember vagyok, nem robot, visszafordultam, és reagáltam. Nem akarok részletekbe menni, de azt hiszem, elég világosan látszik, mi történt. Rendben volt minden, amíg az a Liverpool-szurkoló nem nevezett Argentin Artetának. A játékvezető azt mondta, megértette a helyzetet, de remélem, egy olyan klub, mint a Liverpool, tud ezen javítani, és ha azonosítják a tettest, következményei lesznek. Sértegetések is elhangzottak, plusz kaptam egy felmutatott középső újat. 

– nyilatkozta Simeone, aki arra utal, hogy minden bizonnyal a liverpooli klub azonosítani fogja a szurkolót, és könnyen lehet, hogy eljárást kezdeményez ellene.

Diego Simeone kiemelte, hogy a futballtársadalomnak szembe kell néznie ezzel a problémával: 

A menedzserek folyamatosan célpontjai a durva beszólásoknak, de nincs jogunk visszaszólni, különben azonnal büntetnek. Nem tudom egyetlen sajtótájékoztatón megoldani a társadalom gondjait, de azt hiszem, ha valaki rasszista vagy sértő kijelentéseket tesz, annak következménye kell, hogy legyen.

 

