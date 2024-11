Puskás Ferenc a mai napig a valaha volt legnagyobb magyar futballista. A róla elnevezett stadionban hétfőn adták át a Puskás múzeumot, mely az Aranycsapat történetét dolgozza fel, mutatja be. Az eseményen jelen volt Emilio Butragueno, a Real Madrid legendás labdarúgója, nemzetközi igazgatója. Nem csoda, Puskás ezer szállal kötődik Spanyolországhoz, családja, unokái a mai napig ott élnek. Öcsi bácsi unokája, Réka, és az ő lánya, Ane gyakran képviseli a Puskás-családot különböző eseményeken. Idén a FIFA-gálán voltak ott, tavaly Budapesten jártak, ahol leleplezték a Madame Tussauds panoptikumban a legenda szobrát.

Puskás Ferenc viaszból készült szobra mellett unokája és dédunokája / Fotó: Dömötör Csaba

Puskás Ferenc dédunokája rendre nagy sikert arat, az elbűvölően szép lányt az Instagramon is több ezren követik. A spanyol-magyar kettős állampolgárságú Ane most közösségi oldalán mutatta be - ahogyan ő fogalmaz - szerelmét. Brandy, a nyúl, még picike, de a képeket elnézve a fényképezőgéppel már jó barátságban van.

Puskás Ferenc után szökött a felesége

Puskás Ferenc egyetlen gyermeke, Anikó négyéves volt, amikor édesanyja, Erzsébet az 1956-os forradalom után külföldön maradt férje után szökött. A család Spanyolországban lelt új otthonra, ahol Puskás lánya 1973-ban feleségül ment egy baszk mérnökhöz, Jesus Damborenához. San Sebastiánban élve két lányuk (Elisabeth és Reka), majd három unokájuk (Maite, Ane és Sarah) született.