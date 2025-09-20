Áll a bál, a nyeretlen utolsótól is kikapott az Újpest

A lila-fehérek botrányos Magyar Kupa búcsúja és a kiábrándító bajnoki kezdés fényében parázs hangulatra számíthattunk a Kazincbarcika–Újpest mérkőzésen az NB I hetedik fordulójában. Az Újpest számára kötelező volt a győzelem, a hazaiak pedig szerették volna kihasználni Damir Krznar gárdájának vesszőfutását.

A sereghajtó otthonában sem volt képes pontot szerezni az Újpest Fotó: Nemzeti Sport

Már az 5. percben közel járt a vezetéshez a Kazincbarcika: Könyves lövését ugyan Piscitelli hárította, de a vendégvédelem már ekkor sebezhetőnek tűnt. Könyves ezután is rendre zavartalanul jutott el helyzetekig – a 16. percben a kapufa mentette meg az Újpestet, de alig néhány pillanattal később újra a tizenhatoson belül bukkant fel. Okosan passzolt Meshack elé, aki könyörtelenül kihasználta a védők bizonytalanságát, és megszerezte a vezetést a Kazincbarcikának.

A 27. percben újabb csapás érte az újpestieket: Sós Bence középről elvégzett szabadrúgása Vlijter fején irányt változtatott, és védhetetlenül csapódott a bal alsó sarokba – ezzel már 2–0-ra vezetett a hazai együttes.

A második félidőben az Újpesttel utazó drukkerek teljesen felhagytak a szurkolással, így fejezve ki tiltakozásukat a csapat gyenge teljesítménye miatt. Ahelyett, hogy biztatták volna kedvenceiket, inkább a hazai játékosokat heccelték, ezzel levezetve frusztrációjukat a lila-fehérek kilátástalan játéka miatt.

Mi vár az Újpestre a Megyeri úton?

A Kecskemét elleni Magyar Kupa-zakót követően a lila-fehérek szurkolói kőkeményen számon kérték az újpesti futballistákat. A helyzet odáig fajult, hogy a szurkolók a mezek levételét is követelték a játékosoktól. A kazincbarcikai vereség csak tovább fokozta a rajongók elégedetlenségét, és elképzelhető, hogy a jövőhéten az eddigieknél is extrémebb képsorokat láthatunk majd a Szusza Ferenc Stadionban.

Damir Krznar együttese hét fordulót követően mindössze hét pontot gyűjtött, amivel csak a hetedik helyen szerénykedik, és mindössze három pont választja el a kiesőzónától. Ha a következő mérkőzésen, hazai pályán a Nyíregyháza ellen sem sikerül megszerezni a győzelmet, nem kizárt, hogy ténylegesen sor kerül arra, amit a szurkolók korábban már kilátásba helyeztek, az újpesti mezlevételre.