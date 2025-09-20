Áll a bál, a nyeretlen utolsótól is kikapott az Újpest

A lila-fehérek botrányos Magyar Kupa búcsúja és a kiábrándító bajnoki kezdés fényében parázs hangulatra számíthattunk a Kazincbarcika–Újpest mérkőzésen az NB I hetedik fordulójában. Az Újpest számára kötelező volt a győzelem, a hazaiak pedig szerették volna kihasználni Damir Krznar gárdájának vesszőfutását.
Már az 5. percben közel járt a vezetéshez a Kazincbarcika: Könyves lövését ugyan Piscitelli hárította, de a vendégvédelem már ekkor sebezhetőnek tűnt. Könyves ezután is rendre zavartalanul jutott el helyzetekig – a 16. percben a kapufa mentette meg az Újpestet, de alig néhány pillanattal később újra a tizenhatoson belül bukkant fel. Okosan passzolt Meshack elé, aki könyörtelenül kihasználta a védők bizonytalanságát, és megszerezte a vezetést a Kazincbarcikának.
A 27. percben újabb csapás érte az újpestieket: Sós Bence középről elvégzett szabadrúgása Vlijter fején irányt változtatott, és védhetetlenül csapódott a bal alsó sarokba – ezzel már 2–0-ra vezetett a hazai együttes.
A második félidőben az Újpesttel utazó drukkerek teljesen felhagytak a szurkolással, így fejezve ki tiltakozásukat a csapat gyenge teljesítménye miatt. Ahelyett, hogy biztatták volna kedvenceiket, inkább a hazai játékosokat heccelték, ezzel levezetve frusztrációjukat a lila-fehérek kilátástalan játéka miatt.
A Kecskemét elleni Magyar Kupa-zakót követően a lila-fehérek szurkolói kőkeményen számon kérték az újpesti futballistákat. A helyzet odáig fajult, hogy a szurkolók a mezek levételét is követelték a játékosoktól. A kazincbarcikai vereség csak tovább fokozta a rajongók elégedetlenségét, és elképzelhető, hogy a jövőhéten az eddigieknél is extrémebb képsorokat láthatunk majd a Szusza Ferenc Stadionban.
Damir Krznar együttese hét fordulót követően mindössze hét pontot gyűjtött, amivel csak a hetedik helyen szerénykedik, és mindössze három pont választja el a kiesőzónától. Ha a következő mérkőzésen, hazai pályán a Nyíregyháza ellen sem sikerül megszerezni a győzelmet, nem kizárt, hogy ténylegesen sor kerül arra, amit a szurkolók korábban már kilátásba helyeztek, az újpesti mezlevételre.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.