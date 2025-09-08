Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Hatalmas elismerést kapott a magyar válogatott a portugálok elleni meccs előtt

világbajnoki-selejtező
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 08. 19:42
MagyarországelismerésPortugália
Nagyon jók, veszélyesek, magas színvonalat képviselnek. A portugálok szövetségi kapitánya és sztárjátékosa is elismerően nyilatkozott a mieinkről a Magyarország-Portugália vb-selejtező előtt.
A magyar csapatot dicsérte Roberto Martínez, a portugálok szövetségi kapitánya és a Manchester City válogatott játékosa, Bernardo Silva is a kedd esti Magyarország-Portugália világbajnoki-selejtező (20:45, tv: M4 Sport) előtt.

Magyarország-Portugália
A magyar csapatot dicsérte Roberto Martínez, a portugálok szövetségi kapitánya a Magyarország-Portugália világbajnoki-selejtező előtt / Fotó: ZUMAPRESS.com

A magyarok nagyon jók a labda nélküli játékban, ráadásul labdaszerzés után veszélyesek az ellentámadásaik. Szintén nagyon oda kell figyelnünk a pontrúgásokra

– mondta a meccs előtti sajtótájékoztatón Martínez. Hozzátette, Magyarországon kihívás lesz pályára lépni és hasonlóan jól futballozni, mint Örményországban.

A Magyarország-Portugália meccs lesz a legnehezebb

Bernardo Silva szerint bizonyos szempontból az egész selejtezősorozat legnehezebb meccse lesz a budapesti.

A magyar csapat remekül játszik olyan ellenfelekkel, amelyek labdatartásra alapoznak. Ennek az az oka, hogy jól váltogatja meccs közben is a magas és mély védekezést. Két embert, Kerkez Milost és Szoboszlai Dominikot külön kiemelném, mert Angliában a mi nagy riválisunknál, a Liverpoolnál futballoznak. De persze a magyarok többi játékosa is magas színvonalat képvisel

– mondta a Manchester City 102-szeres válogatott középpályása.

