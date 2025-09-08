Hatalmas elismerést kapott a magyar válogatott a portugálok elleni meccs előtt

A magyar csapatot dicsérte Roberto Martínez, a portugálok szövetségi kapitánya és a Manchester City válogatott játékosa, Bernardo Silva is a kedd esti Magyarország-Portugália világbajnoki-selejtező (20:45, tv: M4 Sport) előtt.
A magyarok nagyon jók a labda nélküli játékban, ráadásul labdaszerzés után veszélyesek az ellentámadásaik. Szintén nagyon oda kell figyelnünk a pontrúgásokra
– mondta a meccs előtti sajtótájékoztatón Martínez. Hozzátette, Magyarországon kihívás lesz pályára lépni és hasonlóan jól futballozni, mint Örményországban.
Bernardo Silva szerint bizonyos szempontból az egész selejtezősorozat legnehezebb meccse lesz a budapesti.
A magyar csapat remekül játszik olyan ellenfelekkel, amelyek labdatartásra alapoznak. Ennek az az oka, hogy jól váltogatja meccs közben is a magas és mély védekezést. Két embert, Kerkez Milost és Szoboszlai Dominikot külön kiemelném, mert Angliában a mi nagy riválisunknál, a Liverpoolnál futballoznak. De persze a magyarok többi játékosa is magas színvonalat képvisel
– mondta a Manchester City 102-szeres válogatott középpályása.
