Hatalmas elismerést kapott a magyar válogatott a portugálok elleni meccs előtt

A magyar csapatot dicsérte Roberto Martínez, a portugálok szövetségi kapitánya és a Manchester City válogatott játékosa, Bernardo Silva is a kedd esti Magyarország-Portugália világbajnoki-selejtező (20:45, tv: M4 Sport) előtt.

A magyarok nagyon jók a labda nélküli játékban, ráadásul labdaszerzés után veszélyesek az ellentámadásaik. Szintén nagyon oda kell figyelnünk a pontrúgásokra

– mondta a meccs előtti sajtótájékoztatón Martínez. Hozzátette, Magyarországon kihívás lesz pályára lépni és hasonlóan jól futballozni, mint Örményországban.

A Magyarország-Portugália meccs lesz a legnehezebb

Bernardo Silva szerint bizonyos szempontból az egész selejtezősorozat legnehezebb meccse lesz a budapesti.

A magyar csapat remekül játszik olyan ellenfelekkel, amelyek labdatartásra alapoznak. Ennek az az oka, hogy jól váltogatja meccs közben is a magas és mély védekezést. Két embert, Kerkez Milost és Szoboszlai Dominikot külön kiemelném, mert Angliában a mi nagy riválisunknál, a Liverpoolnál futballoznak. De persze a magyarok többi játékosa is magas színvonalat képvisel

– mondta a Manchester City 102-szeres válogatott középpályása.