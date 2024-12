„Hiányozni fog a családom” – Wayne Rooneyval ünnepel Marco Rossi felfedezettje

– Rengeteg az utazás is, különösen, mióta a válogatottban is számít rám Marco Rossi szövetségi kapitány. Ez persze kellemes teher. Boldogan utazom kétszer ennyit is a válogatott miatt! Az ilyesmiről csak menet közben tudja meg az ember, hogy bírja-e. Nem egyszerű, de a megfelelő étkezéstől a regenerálódásig mindenre odafigyelek, ami segít kibírni – mondta az októberben a magyar válogatottban is bemutatkozott labdarúgó.

Szűcs Kornél az újévi meccs után szilveszterezik

A kérdésre, hogy készülnek-e a modern technika segítségével, valamilyen módon azért „együtt” karácsonyozni és szilveszterezni a családdal, Szűcs elmondta:

– Tervben van. Otthon, karácsonykor általában a szüleimnél jön össze a nagy család.

Most megbeszéltük, hogy ha csak pár percre is, de telefonon vagy FaceTime-on én is becsatlakozom majd.

A csapattal pedig megbeszéltük, hogy az elsejei, kora délutáni meccsünk után egy kis összetartásra együtt maradunk. Ha a következő mérkőzésünk miatt nem is pótolhatjuk be a szilvesztert, nem lesz nagy buli, de csak elbúcsúztatjuk az óévet, már amennyi mértékletesen belefér a másnapi edzés előtt – mondta a Plymouth védője.

Szűcs Kornél a felvetésünkre nevetve megerősítette: akár csak fél évvel korábban az álmaiban sem gondolta volna, hogy a szerettei helyett a Manchester United-legenda Wayne Rooneyval fog karácsonyozni és koccintani az új évre.

– Titokban persze bizakodtam, hogy egyszer ki fog fizetődni az évek kemény munkája, de azt nem hittem volna, hogy már egyetlen, Kecskeméten töltött év után sikerül ekkorát előrelépnem a karrieremben.

Erős bajnokságban játszom, pályára léphettem a magyar válogatottban. Kicsit máris visszagondolva erre az évre, 2024 nagyon jó évem volt

– összegzett, bár hozzátette: nem az a típus, aki egy-egy új év apropóján tesz különösebb fogadalmakat.

Hogy mégis mit vár 2025-től?

Ha kérhetnék egy dolgot, az az egészség lenne.

Legyen szó a családomról és saját magamról is: kerüljenek el a sérülések! De egy biztos: amit lehet, kihozom magamból, hogy a lehető legtöbbször játsszak, és a lehető legtöbbet segítsem a Plymouth-t és a magyar válogatottat – kívánt egyet Szűcs Kornél az új évre kérésünkre jó előre, a szilveszteri koccintás nélkül is.