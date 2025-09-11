Szoboszlai is megszólalt, jön a következő baba Liverpoolban

A Liverpoollal az angol bajnoki, az argentin válogatottal a világbajnoki címet készül megvédeni 2026-ban Alexis Mac Allister. A 26 éves középpályás mégis egészen mást vár leginkább: első gyermeke közelgő születését, amivel kapcsolatban már a pár hónappal gyakorlottabb apuka, Szoboszlai Dominik is ellátta jótanácsokkal.

Mintha Szoboszlai ezt mondaná Mac Allisternek: ne feküdj, egy ideig úgyse sokat fogsz aludni

Fotó: Getty Images

Mac Allister korábban a maté tea szeretetével "fertőzte meg" Szoboszlait, aki most a kislánya világra jövetele után rá váró örömökről és nehézségekről beszélt argentin barátjának.

Szoboszlai is ellátja tanácsokkal

– Viccesen hangzik, de nagyon szeretem a futballt. Ez a szenvedélyem és az egyetlen dolog, amit igazán élvezek... egészen mostanáig, hiszen kislányunk lesz – mondta Mac Allister, aki párjával, Ailén Covával márciusban jelentette be, hogy babát várnak.

Kaptam tanácsokat Cody Gakpótól és Dominiktól, akiknek már van kisbabájuk, ami kedves tőlük, hiszen távol a családjainktól, a világ egy másik részén élünk, így jól jön a segítség.

A kislányunk biztosan meg fogja változtatni az életemet. Már nagyon várom – mondta a futballista.

Mac Allister rövid időn belül már a negyedik, apai örömök elé néző liverpooli középpályás, és mindannyiuknak lánya lett.

Közülük elsőként tavaly októberben az angol Curtis Jones és Saffron Khan kislánya, Giselle született meg.

Szoboszlai és felesége, Buzsik Borka volt a következő. A lányuk születése után a magyar sztár az Instagramon úgy fogalmazott:

"A születésed jelent nekem mindent a világon. Köszönöm, szerelmem, hogy elhoztad őt az életünkbe!"

A holland Ryan Gravenberch és Cindy Peroti kislánya, Jots is augusztusban jött világra.

A Mac Allister által emlegetett holland támadó, Gakpo párja, Noa van der Bij még tavaly márciusban hozta világra első gyermeküket, Samuelt.