Nagy baki: kínos fotót osztottak meg Szoboszlai Dominikékről

A Premier League címvédője nemrég mutatta be a 2025/26-os idény hivatalos csapatfotóját, amelyen a teljes keret együtt pózol. Szoboszlai Dominikék képe azonban nem a tartalma, hanem a minősége miatt kavart nagy port: a szurkolók közül sokan panaszkodtak arra, hogy homályos, életlen és méltatlan egy ekkora klubhoz. Akadt, aki viccesen azt kérdezte a kommentek között: "Ezt a fotót egy Nokia-val készítették?", mások pedig egyszerűen „kínosnak” nevezték a posztot.

Szoboszlai, Kerkez és Pécsi is közösen pózol a Liverpool csapatképén

Szoboszlai Dominik már a harmadik szezonját kezdte a Vörösöknél, de most először látható két honfitársával együtt a klub hivatalos csapatképén. A Bournemouth-tól 47 millió euróért érkezett Kerkez Milos rendszeres kezdő bár a játékát időnként érik kritikák, míg a Puskás Akadémia 20 éves kapusa, Pécsi Ármin egyelőre az U21-esek között szerepel, ám a nagycsapat fotóján ő is helyet kapott - írta az Origo.

A Liverpool a nyáron óriási összeget, közel 500 millió eurót költött új játékosokra, és kétszer is megdöntötte az angol élvonal átigazolási rekordját. A magyar trió mellett tehát számos sztárigazolás is ott van a képen – kár, hogy mindezt egy gyenge minőségű fotó árnyékolta be.

A következő napokban azonban már nem a fotóról, hanem a pályán nyújtott teljesítményekről is beszélhetnek a szurkolók: a Liverpool kedden (21:00) a Bajnokok Ligájában a Galatasaray vendége lesz. A törökök soraiban Sallai Roland is pályára léphet, így Szoboszlai és Kerkez válogatottbeli csapattársukkal mérhetik össze az erejüket.