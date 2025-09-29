Nagy baki: kínos fotót osztottak meg Szoboszlai Dominikékről

A Premier League címvédője nemrég mutatta be a 2025/26-os idény hivatalos csapatfotóját, amelyen a teljes keret együtt pózol. Szoboszlai Dominikék képe azonban nem a tartalma, hanem a minősége miatt kavart nagy port: a szurkolók közül sokan panaszkodtak arra, hogy homályos, életlen és méltatlan egy ekkora klubhoz. Akadt, aki viccesen azt kérdezte a kommentek között: "Ezt a fotót egy Nokia-val készítették?", mások pedig egyszerűen „kínosnak” nevezték a posztot.
Szoboszlai Dominik már a harmadik szezonját kezdte a Vörösöknél, de most először látható két honfitársával együtt a klub hivatalos csapatképén. A Bournemouth-tól 47 millió euróért érkezett Kerkez Milos rendszeres kezdő bár a játékát időnként érik kritikák, míg a Puskás Akadémia 20 éves kapusa, Pécsi Ármin egyelőre az U21-esek között szerepel, ám a nagycsapat fotóján ő is helyet kapott - írta az Origo.
A Liverpool a nyáron óriási összeget, közel 500 millió eurót költött új játékosokra, és kétszer is megdöntötte az angol élvonal átigazolási rekordját. A magyar trió mellett tehát számos sztárigazolás is ott van a képen – kár, hogy mindezt egy gyenge minőségű fotó árnyékolta be.
A következő napokban azonban már nem a fotóról, hanem a pályán nyújtott teljesítményekről is beszélhetnek a szurkolók: a Liverpool kedden (21:00) a Bajnokok Ligájában a Galatasaray vendége lesz. A törökök soraiban Sallai Roland is pályára léphet, így Szoboszlai és Kerkez válogatottbeli csapattársukkal mérhetik össze az erejüket.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.