Jóképű futballisták: megőrülnek a lányok ezért az 5 liverpooli focistáért

A Liverpool futballcsapatát illetően nem csak a pályán elért eredményekről és rekordokról tudunk naphosszakig beszélni, hanem a játékosok vonzerejéről is. Nem csupán kiváló tehetségek a pályán, hanem olyan stílusikonok, akik sármukkal számtalan női drukkerrel gazdagítják a Vörösök szurkolótáborát. A Bors rangsorolta a Liverpool 5 legvonzóbb játékosát. Vajon Szoboszlai Dominik hányadik helyen végzett?

Szoboszlai Dominiknek bőven akad kihívója, de még mindig ő a legjóképűbb liverpooli Fotó: Koji Watanabe

1. Szoboszlai Dominik

A magyar középpályás még csak néhány éve csatlakozott a Liverpoolhoz, de már most hatalmas rajongótábort szerzett magának. Sportos, mégis elegáns megjelenése, játékos szemei és vonzó arcvonásai egyértelműen megkülönböztetik őt a tömegtől. Frizurája mindig trendi, és mosolya minden alkalommal elbűvöli a kamerákat.

2. Allison Becker

A brazil válogatott kapus mélykék szemei, sötét szemöldöke és nyugodt, magabiztos tekintete mindenki levesz a lábáról. Stílusa visszafogott, de kifinomult, amit karizmatikus kisugárzása és csapat iránti elkötelezettsége még inkább vonzóvá tesz.

A világ egyik legjobb kapusa modellként is megállná a helyét Fotó: George Wood

3. Virgil van Dijk

Van Dijk a védelem sziklája, és az egyik legjobb futballista a világon, de emellett egy igazi stílusikon is. A holland hátvéd magas, atletikus testalkata és markáns arcvonásai azonnal megragadják a figyelmet. Hosszú haja, amelyet gyakran laza kontyban visel, és ápolt szakálla tökéletes összképet alkot.

A csapatkapitány letisztult stílus jellemzi Fotó: NurPhoto

4. Giovanni Leoni

Leoni még fiatal, de már most rengeteg rajongót szerzett a klubnál és azon kívül is. Karakteres arca, sötét, dús hajkoronája és laza stílusa kifejezetten egyedivé teszi őt. Az olasz védő nemcsak a tehetségével, hanem a megjelenésével is egyre nagyobb figyelmet kap, így biztosak vagyunk benne, hogy a jövőben még többet hallunk róla.

Giovanni Leoni még csak 18 éves, de külsejével bárkivel fel tudja venni a versenyt Fotó: NurPhoto

5. Ryan Gravenberch

A holland középpályás nemcsak tehetségével, hanem filmsztárokat megszégyenítő vonzerejével is lenyűgözte a Liverpool szimpatizánsokat. A ravasz és elbűvölő mosoly, a mély és érzelmes tekintet, illetve az egyedi stílus mind hozzájárulnak Gravenberch imázsához.