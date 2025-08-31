Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
22°C Székesfehérvár

Bella, Erika névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Intim pillanatot osztott meg Szoboszlai Dominik felesége

Liverpool
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 31. 17:55
Buzsik BorkaSzoboszlai Dominik
A Liverpool vasárnap az Arsenalt fogadja a Premier League rangadóján. Szoboszlai Dominik felesége, Buzsik Borka az Anfield Roadról jelentkezett be.
HWK
A szerző cikkei

A Liverpool és az Arsenal is két-két győzelemmel várta kettejük vasárnapi rangadóját, amit az Anfield Roadon rendeznek. Szoboszlai Dominik ezúttal is a védelemben kapott szerepet, felesége pedig a helyszínen szurkolt neki.

178A6809
Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka augusztusban jelentették be kislányuk születését

Buzsik Borka a 24 órán át látható Instagram-történetében minden bizonnyal a stadion VIP-terméből üzent, intim fotót osztott meg, ölében a kislányával látható. A család augusztus elején jelentette be a baba születését, a nevét azóta sem hozták nyilvánosságra.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu