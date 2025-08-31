Intim pillanatot osztott meg Szoboszlai Dominik felesége

A Liverpool és az Arsenal is két-két győzelemmel várta kettejük vasárnapi rangadóját, amit az Anfield Roadon rendeznek. Szoboszlai Dominik ezúttal is a védelemben kapott szerepet, felesége pedig a helyszínen szurkolt neki.

Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka augusztusban jelentették be kislányuk születését

Buzsik Borka a 24 órán át látható Instagram-történetében minden bizonnyal a stadion VIP-terméből üzent, intim fotót osztott meg, ölében a kislányával látható. A család augusztus elején jelentette be a baba születését, a nevét azóta sem hozták nyilvánosságra.