Szoboszlai nem tudta magában tartani, edzés előtt panaszkodott a társaknak

Szembesültek a saját értékükkel a Liverpool focistái. Csütörtökön az edzés előtt névre szóló ajándék várta az angol bajnok játékosait, díszcsomagban kapták meg az EA Sports legújabb focis konzoljátékát. Az FC 26 mellé elkészítették az összes játékos személyre szabott értékét. Ezt látva Szoboszlai Dominik kiakadt, s csapattársai is igazat adtak a magyar játékosnak.

Szoboszlai Dominik kiakadt az értékek láttán

Fotó: Liverpool FC

Szoboszlai értéke egy év alatt emelkedett, most már 83-as a 100-as skálán. Ugyanakkor egy-két mutatóval nem értett egyet. A sebessége például visszaesett tavalyhoz képest az idei játékban, miközben a fizikuma 70-ről 76-ra erősödött, a védekezési pontszáma pedig 59-ről 67-re nőtt. A Liverpool által közzétett videóban Florian Wirtz is arról beszél, hogy kevesli Szoboszlai sebességére a 79-es pontszámot.

Liverpoolban Kerkez Milos értéke is nőtt, 76-ról 82 lett az idei játékban. Szoboszlai amiatt is bosszankodhat picit, hogy a játékban jelenleg nem ő a legjobb magyar focista. A Lipcse kapusa, Gulácsi Péter 85-tel nyitott.