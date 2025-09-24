Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Emlékszel még rá? Így él most a Fradi korábbi közönségkedvence

Fradi
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 24. 19:40
Sigér Dávidcsalád
Bár elhagyta az országhatárt, mégis magyar földön érezheti magát. Sigér Dávid idilli környezetben lakik a családjával.
Idilli környezetben, nyugodt családi életet él a Fradi korábbi focistája, Sigér Dávid. Az egykori közönségkedvenc jelenleg a Sepsi OSK játékosa, de ő is hivatalos volt arra a díszvacsorára, amelyen az FTC megünnepelte az öt és huszonöt évvel ezelőtti BL-főtáblás csapatot.

Sigér Dávid
Idilli környezetben, nyugodt családi életet él a Fradi korábbi focistája, Sigér Dávid Fotó: Török Attila

Elképesztően jó érzés volt visszatérni a sikereink helyszínére. Jó volt újra beszélgetni a srácokkal, akikkel egyébként is tartom a kapcsolatot a mindennapokban, többek között Bogdán Ádámmal, Dibusz Dénessel, Varga Rolival és Botka Endivel is. Bármikor, amikor a Groupama Aréna környékén járok, előjönnek a régi emlékek, és nosztalgikus hangulatba kerülök

- nyilatkozta a FradiMédiának Sigér, aki 2018 és 2024 között erősítette a Ferencvárost. Öt magyar bajnoki címet ünnepelhetett klub színeiben, illetve szerepelt a Bajnokok Ligája és az Európa Liga csoportkörében is.

Sigér Dávid családja nagyon jól érzi magát Erdélyben

Bár a focista elhagyta az országhatárt, mégis magyar földön érezheti magát Erdélyben.

Emlékszem, a legelső napon sétáltunk a csapat egyik segítőjével, valamit el kellett intéznünk a városban. Szembejött egy gyerkőc, aki megállított, és kiabált nekem, hogy szeretne velem fényképet csinálni. Nagyon jó érzés volt, egyből megtapasztalhattam, hogy mennyire szeretik az erdélyiek a labdarúgást, a magyar focit, elsősorban persze a válogatottat, de a magyar klubokat is

- mesélte Sigér Dávid. Hozzátette, a családjával együtt nagyon jól érzik magukat Erdélyben.

A kisfiam magyar óvodába jár, a szomszédaink pedig nagyon kedvesek. Tényleg azt mondhatom, hogy idilli környezetben lakhatunk, ami nagy segítség ahhoz, hogy nyugodt családi életet élhessünk

- fogalmazott a 14-szeres magyar válogatott középpályás. Elmondta, a kisfia egyelőre nem szívesen rúg labdába, így még nem aktuális kérdés, hogy örökölte-e a tehetségét. A feleségével már többször beszéltek róla, és nem feltétlenül szánnák a gyermeküket erre a pályára. 

Persze, ha később azt fogom látni, hogy tehetséges, akkor ez egy érdekes helyzet lesz. Bármerre is vezet majd az út számára, teljes mértékben támogatni fogjuk őt

- mondta Sigér Dávid.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
