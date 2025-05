„Sigér Dávid Fradi-szíve segített” - két meccs után veretlen László Csaba csapata

A 0-0-s idegenbeli, a Iasival játszott első találkozót követően odahaza a Botosanival szemben 2-0-ra nyert a sepsiszentgyörgyi együttes, amelynek irányítását ideiglenesen a múltban többek között a Fradi trénereként is dolgozott László Csabára bízták.

László Csaba a Sepsi együttesénél dolgozik Fotó: Török Attila

- A Botosani elleni, gól nélküli első félidőt követően erősen feljavult a csapatjátékunk, és a fontos első találatunkat a mezőny legalacsonyabb játékosa, az exfradista Sigér Dávid fejelte. Az ő szíve, hite, harckészsége a régi FTC-időszakát idézte fel. Egy olyan kiesés elleni meccset nyertünk meg 2-0-ra, amelyen a lelkesedés netovábbját tapasztaltam - mondta a Borsnak László, aki nem volt - és nincs is - irigylésre méltó helyzetben, mert legjobb védője, a középpályán is bevethető Denis Harut edzésen horrorsérülést szenvedett. A futballcipője stoplija beakadt a fűbe, a lába a teste alá tekeredett, a bokacsontját törte, ráadásul két bokaszalagja is elszakadt, műtét és fél év kihagyás vár rá.

Vasárnap 17 órától az Unirea Slobozia ellen idegenben játszik az OSK, ezen a meccsen sok múlhat.

Ha a play-off záró fordulójában megverjük a Sloboziát, elkerüljük az egyenes búcsút

– tette hozzá László, akinek hozzátartozói, a felesége és a két leánya személyes jelenlétével nem segíthet, tudniillik Aberdeenben és Edinburgh-ban, illetve New Yorkban élnek.