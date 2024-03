„Szeretnék ott lenni a második kisfiam születésénél is" - izgalmas napok várnak Sigér Dávidra

A Fehérvár labdarúgója, Sigér Dávid ezekben a napokban a futballpályán kívül is izgalmas napokat él meg. Felesége ugyanis a várandósság utolsó szakaszába ért, hamarosan életet ad a második gyermeküknek - mondta a 14-szeres magyar válogatott, a Ferencvárossal ötszörös bajnok labdarúgó a Magyar Nemzetnek.

Sigér Dávid (balra) másodszor is apa lesz Fotó: Koncz Márton

"Amikor elhagyom az öltözőt vagy hazamegyek, mindig a fejemben van, hogy most már bármelyik nap bővülhet a család, de alapvetően tudok a focira koncentrálni – fogalmazott Sigér Dávid. – A múlt héten már volt valaki, aki azonnal tudott volna segíteni vagy értesíteni, ha indulnom kell, mert szeretnék ott lenni a második kisfiam születésénél is. Ezekben a napokban már állandó készenlétben vagyunk. Persze az edzések közben nem jut minden pillanatban eszembe, hogy vajon mikor hívnak, de ha szólnak, gyorsan átállítom a fejem, és már indulok is."

A Fehérvár legközelebb március 16-án, szombaton a Kecskemét vendégeként lép pályára az NB I-ben. Nem kizárt, hogy Sigér Dávid már kétszeres apaként játszhat a meccsen.