Közleményt adtak ki a válófélben lévő Rubint Rella férjéről

A lengyel csapat vezetőedzője a továbbiakban nem számított rám, ezért olyan klubba szerettem volna igazolni, ahol bíznak bennem. Révész Attila kisvárdai sportigazgató eddig mindig jó csapatot épített, megtisztelő, hogy úgy gondolta, ebben a felállásban tudok segíteni a csapatnak, és ezen is leszek, hogy ezzel élni tudjak. A kisvárdai élményeim közül az első valóban vicces, hiszen úgy szereztem itt három gólt, hogy azt gyakorlatilag senki nem látta, akkora volt a köd. Viccelődünk is azóta ezen, hogy két gólom előtt végigvittem a labdát az egész pályán, a harmadikat meg félollóztam. A viccet félretérve, emiatt a mesterhármas miatt is szép emlék köt ehhez a stadionhoz, ami igazi kis ékszerdoboz, nagyon jó hangulatú meccseket játszottunk itt mindig, örülök neki, hogy itt lehetek. Az új szabályok miatt nehéz az erőviszonyokat tisztán látni, de azt igen, hogy a Kisvárda jól igazolt és jó keret alakult ki, és bízom benne, hogy minél előrébb tudunk végezni a bajnokságban.