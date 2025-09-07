Hatalmas baleset érte, rohantak a kórházba a PSG vezetőedzőjével

Kulcscsonttöréssel kórházba került Luis Enrique, a labdarúgó Bajnokok Ligájában címvédő Paris Saint-Germain vezetőedzője, miután elesett a biciklijével.
Az 55 éves spanyol szakember balesetéről francia klubja adott hírt, hozzáfűzve, hogy Enriquére műtét vár.
Korábban Luis Enrique szövetségi kapitánya volt a spanyol válogatottnak, s vezetőedzője az AS Romának, Spanyolországban pedig a Celta Vigónak és az FC Barcelonának. Utóbbival kétszer diadalmaskodott a spanyol bajnokságban, háromszor szerezte meg a Király Kupát, s egyszer-egyszer nyert Bajnokok Ligáját, UEFA-szuperkupát és klubvilágbajnokságot - írja az MTI.
