Hatalmas baleset érte, rohantak a kórházba a PSG vezetőedzőjével

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 07. 06:28 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 07. 07:29
Az 55 éves spanyol szakemberre műtét vár.
Kulcscsonttöréssel kórházba került Luis Enrique, a labdarúgó Bajnokok Ligájában címvédő Paris Saint-Germain vezetőedzője, miután elesett a biciklijével.

Kórházba került a PSG vezetőedzője, Luis Enrique / Fotó: AFP

Az 55 éves spanyol szakember balesetéről francia klubja adott hírt, hozzáfűzve, hogy Enriquére műtét vár. 

Vezetésével a PSG kétszer lett francia bajnok, kupa- és szuperkupagyőztes, s a Bajnokok Ligája mellett egyszer övé lett az UEFA szuperkupája is. 

Korábban Luis Enrique szövetségi kapitánya volt a spanyol válogatottnak, s vezetőedzője az AS Romának, Spanyolországban pedig a Celta Vigónak és az FC Barcelonának. Utóbbival kétszer diadalmaskodott a spanyol bajnokságban, háromszor szerezte meg a Király Kupát, s egyszer-egyszer nyert Bajnokok Ligáját, UEFA-szuperkupát és klubvilágbajnokságot - írja az MTI.

 

