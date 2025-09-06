Nem született gyereke, egy ismeretlenre hagyta teljes vagyonát a most meghalt milliárdos

Egy számára teljesen ismeretlen ember hagyott hatalmas vagyont a Barcelona és a PSG korábbi sztárjára, Neymarra. A brazil focista állítólag rengetegen pénzhez jut, miután egy milliárdos a végrendeletében rá hagyta 383 milliárd forint értékű vagyonát.

Egy számára teljesen ismeretlen ember hagyott hatalmas vagyont Neymarra Fotó: Ruano Carneiro

Neymar a személyisége miatt került be a végrendeletbe

Az elhunyt férfiról annyit lehet csak tudni, hogy Neymar honfitársa volt, de állítólag soha nem találkoztak. A milliárdosnak nem volt sem házastársa, sem gyermeke, a helyi sajtó szerint éppen ezért ment el idén júniusban egy porto alegri-i ügyvédi irodában, és tette hivatalossá két tanú jelenlétében a végrendeletét.

A hírek szerint az üzletember azért hagyta a Santos sztárjára a vagyonát, mert azonosulni tudott a személyiségével. és csodálattal tekintett Neymar családi kötelékeire, különösen az apjával való kapcsolatára, amely ugyanolyan volt, amilyet a milliárdos is ápolt a saját szülőeivel.

A brazil bíróságnak még engedélyeznie kell, hogy Neymart elismerjék az elhunyt üzletember örököseként, a 33 éves sztár egyelőre nem nyilatkozott az ügyben - írja a Mirror. Valószínűleg amúgy sincs nagy szüksége a pénzre, főleg a szaúd-arábiai időszaka után. Amely bár kiábrándító volt, mégis hetente 1,1 milliárd forintnak megfelelő összeget keresett az Al-Hilalnál. Sőt, a szerződése más juttatásokat is tartalmazott. Egy 25 szobás házat kapott, amelyben úszómedence, három szauna és öt teljes munkaidős alkalmazott is volt. Kapott egy magánrepülőgépet és három luxusautót, emellett a nap 24 órájában használhatta a sofőrjét. Neymar fizetése akkor csökkent jókorát, amikor úgy döntött, hogy visszatér nevelőklubjához, a brazil Santoshoz. Az először aláírt hat hónapos szerződése állítólag "csak" havi 61 millió forintnak megfelelő fizetést tartalmazott.