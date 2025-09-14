Világsztárok között, magyar csapattársa lett Lionel Messinek

Pintér Dániel bemutatkozott az észak-amerikai profiligában (MLS) szereplő Inter Miami proficsapatában. Fájdalom, a nyolcszoros aranylabdás, világbajnok Lionel Messi első magyar csapattársa vesztes meccsen debütált David Beckham klubjában: miután Messi 0-0-nál büntetőt rontott, a triplázó Idan Toklomati 3-0-ra győzelemre vezette a sorozatban ötödik bajnokiját nyerő Charlotte FC-t.
A 18 éves magyar-amerikai futballista, Pintér Dániel a floridai nevelőegyesülete tartaléksorában nyújtott remek teljesítményével vívta ki a nagy lehetőséget; az eltiltott uruguayi gólzsák, Luis Suárez helyére került a keretbe. Messi korábbi barcelonai és argentin válogatottbeli játékostársából lett miami vezetőedző, Javier Mascherano a 70. percben (0-2-nél) küldte pályára a tehetséges támadót, a venezuelai válogatott Telasco Segovia helyére.
A hátralévő időben Pintér együtt játszhatott Messin túl többek között Jordi Albával és Sergio Busquetsszel, sőt a hajdani spanyol Barca-klasszisok mellett az argentin világbajnok Rodrigo De Paullal is.
Pintér az utóbbi években a magyar ksztályos válogatottak tagja is volt, de tavaly az Egyesült Államok U18-as csapatában szerepelt.
