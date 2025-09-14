Ázsia ExpresszKrausz Gábor esküvőCharlie KirkOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
19°C Székesfehérvár

Szeréna, Roxána névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Világsztárok között, magyar csapattársa lett Lionel Messinek

Pintér Dániel
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 14. 15:25
David BeckhamInter MiamiLionel MessiJordi AlbaMLS
Eljött a sporttörténelmi pillanat. A 18 évesen debütáló Pintér Dániel egy csapatban játszott Lionel Messivel és világhírű társaival.
MM
A szerző cikkei

Pintér Dániel bemutatkozott az észak-amerikai profiligában (MLS) szereplő Inter Miami proficsapatában. Fájdalom, a nyolcszoros aranylabdás, világbajnok Lionel Messi első magyar csapattársa vesztes meccsen debütált David Beckham klubjában: miután Messi 0-0-nál büntetőt rontott, a triplázó Idan Toklomati 3-0-ra győzelemre vezette a sorozatban ötödik bajnokiját nyerő Charlotte FC-t.

Messi új magyar csapattársa, Pintér lepacsizott a pályán az Európa-bajnok, BL-győztes Jordi Albával is
Messi új magyar csapattársa, Pintér lepacsizott a pályán az Európa-bajnok, BL-győztes Jordi Albával is
Fotó: Eston Parker/ISI Photos

A 18 éves magyar-amerikai futballista, Pintér Dániel a floridai nevelőegyesülete tartaléksorában nyújtott remek teljesítményével vívta ki a nagy lehetőséget; az eltiltott uruguayi gólzsák, Luis Suárez helyére került a keretbe. Messi korábbi barcelonai és argentin válogatottbeli játékostársából lett miami vezetőedző, Javier Mascherano a 70. percben (0-2-nél) küldte pályára a tehetséges támadót, a venezuelai válogatott Telasco Segovia helyére. 

Messiék között játszhatott a 18 éves magyar focista

A hátralévő időben Pintér együtt játszhatott Messin túl többek között Jordi Albával és Sergio Busquetsszel, sőt a hajdani spanyol Barca-klasszisok mellett az argentin világbajnok Rodrigo De Paullal is.

Pintér az utóbbi években a magyar ksztályos válogatottak tagja is volt, de tavaly az Egyesült Államok U18-as csapatában szerepelt.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu