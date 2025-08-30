Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Lionel Messi sokkolta Argentínát, szeptemberben Buenos Airesben búcsúzik

Lionel Messi
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 30. 13:20
világbajnokságvisszavonulás
A legenda utolsó mérkőzését játszhatja hazai közönség előtt. Lionel Messi bejelentette, hogy hamarosan véget ér a válogatott pályafutása.

Az argentin zseni ismét varázslatos estét produkált: két gólt is szerzett az Inter Miami legutóbbi találkozóján, amivel David Beckham csapata bejutott a Leagues Cup (Egyesült Államok kupasorozata) fináléjába. Mégsem ez volt a mérkőzés legnagyobb története, mivel Lionel Messi a lefújást követően sokkoló nyilatkozatot tett.

Lionel Messi
Lionel Messi hamarosan elbúcsúzhat a válogatottságtól Fotó: Richard Sellers/Allstar

Lionel Messi visszavonul a válogatottságtól

Az Inter Miami riporterének elmondta, a szeptember 4-i, Venezuela elleni világbajnoki selejtező mérkőzésen láthatja őt utoljára az argentin közönség Buenos Airesben hazája színeiben. 

Különleges meccs lesz, az utolsó a selejtezősorozatban. Nem tudom, további meccseken pályára lépek-e, de az biztos, hogy ez különlegesnek ígérkezik. Ezért az egész családom ott lesz a helyszínen. Élvezni fogjuk, mert nem tudjuk, mit hoz a jövő

 - fogalmazott a 38 esztendős legenda.

Argentína csoportelsőként jutott ki a 2026-os világbajnokságra, amelyen jó eséllyel utoljára láthatjuk hazája színeiben a nyolcszoros aranylabdás játékost, aki tehát szeptemberben csak Buenos Airestől, és az argentin közönségtől búcsúzik.

Egyes szurkolók fejében még az a gondolat is megfordult, hogy a sokak által a futballtörténelem legnagyobb alakjának tartott játékos talán már nem lesz ott a közelgő világbajnokságon sem, amelyet az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada közösen rendez. Ez azonban egyelőre meglehetősen valószínűtlennek tűnik, hiszen a 2022-es katari diadal után Argentína ismét a torna egyik legnagyobb favoritjának számít. Messi aligha fordít hátat ilyen korán a válogatottnak – különösen annak fényében, hogy 1962 óta nem sikerült senkinek megvédenie a világbajnoki címet a labdarúgás történetében.

Más vélemények szerint viszont az is méltó lezárása lehetne Messi válogatott karrierjének, ha az előző világbajnoki cím után még kijuttatja hazáját a következő tornára, majd átadja a stafétabotot a feltörekvő fiatal generációnak.

 

