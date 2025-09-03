Könnyfakasztó gesztus, Diogo Jotát is meghívták a portugál válogatottba

A bejelentés azért keltett meglepetést, mert minden nemzet 24 játékossal készül a tornákra, most viszont csak 23+1 nevet írtak fel a portugál listára. A plusz hely azonban nem üresen maradt – az "extra" név Diogo Jota, aki júliusban tragikus balesetben hunyt el. A szövetségi kapitány szerint így örökre a csapat tagja marad.

Diogo Jota is helyet kapott a portugál válogatottban

Roberto Martínez, a portugálok szövetségi kapitánya meghatódva beszélt a döntésről

Ez az első edzőtábor Diogo nélkül. Tudjuk, milyen sokat jelentett mindannyiunknak. A szívünkben itt lesz velünk minden nap, minden meccsen. Harcolni fogunk érte is, ahogy minden portugál emberért.

Cristiano Ronaldo, aki ismét a kapitányi karszalagot viseli, hozzátette:

Mostantól minden győzelem kettőt ér. Egyet Portugáliának, egyet Diogónak.

Diogo Jota és testvére, André Silva emlékére szobrot emeltek Portugáliában

Az ünnepség egyik legmeghatóbb pillanata az volt, amikor leleplezték a Diogo Jota és testvére, André Silva emlékére készült szobrokat. A bronzból készült alkotások a „Hősök terén” kaptak helyet, közvetlenül a Selecao emléksétányának központjában. A művész aprólékos gondossággal örökítette meg a két testvért: Az alkotások nem a játékosokat ábrázolják, hanem a legendássá vált mezeiket, amelyekben a két testvér annyi dicsőséget és örömöt szerzett Portugáliának. A két mez élethű részletességgel készült el, a hátukon jól látható a 21-es és a 2-es szám és a családnevük. A szobrok nem csupán a pályán nyújtott teljesítményük előtt tisztelegnek, hanem a testvéri összetartás, a hit és a közös álom örök jelképei is lettek. A szobor talapzatán arany betűkkel ez a felirat olvasható: „Para sempre, juntos no coracao de Portugal” – „Örökké együtt Portugália szívében”.

A leleplezés pillanatában mély csend ülte meg a teret, majd a jelenlévők percekig tartó tapssal és ovációval adóztak a két fiatal sportoló emlékének. A családtagok, barátok és szurkolók könnyeikkel küszködve helyeztek el virágokat és sálakat a szobrok talapzatánál. A portugál kormány és a labdarúgó-szövetség képviselői hangsúlyozták: ezek a szobrok nem csupán emlékművek, hanem élő üzenetek a jövő generációinak, hogy a kitartás, az alázat és a hazaszeretet örök értékek. A „Hősök tere” mostantól zarándokhely lesz minden futballrajongó számára, ahol bárki megállhat egy pillanatra, és erőt meríthet Diogo Jota és André példájából.