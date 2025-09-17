Zokognak a szurkolók, őt gyászolja Liverpoolban az Atlético Madrid

A Liverpool-Atlético Madrid rangadót megelőző napon nemcsak a futball izgalma, hanem a gyász is jelen volt az angol városban. Az Atlético Madrid elnöke, Enrique Cerezo, valamint a csapatkapitány, Koke virágcsokrot helyezett el az Anfieldnél, így tisztelegve a két hónapja autóbalesetben elhunyt Diogo Jota emlék előtt. A csatár 2016-ban az Atlético Madrid játékosa lett, igaz, Jota akkor egy meccset sem játszott a klubban: kétszer is kölcsönadták, majd onnan igazolt Angliába. A megható gesztus és az azt követő egyperces néma csend emlékeztetett mindenkit arra, hogy a futballvilágban vannak pillanatok, amelyek túlmutatnak a rivalizáláson.

Diogo Jotára emlékeznek a Liverpool-Atlético Madrid rangadón

Az Atlético Madrid vezetősége és játékosai Anfieldnél lerótt tiszteletükkel egyértelművé tették: Diogo Jota elvesztése nem csupán a Liverpool vagy a portugál labdarúgás tragédiája, hanem az egész sportvilág számára mérhetetlen veszteség. A klub gesztusa jelezte, hogy a futball közössége sokkal több, mint ellenfelek és szurkolótáborok összessége.

Örökké a szívünkben, Diogo Jota

- írta az Atlético, a bejegyzés alatt pedig sorra érkeztek a szomorú, zokogó reakciók.

Az Atlético és a Liverpool egyeztetéseket folytat egy közös megemlékezésről, amelyet a szerdai Bajnokok Ligája-rangadó előtt tartanának. A tervek szerint a két klub együtt szeretné méltó módon felidézni Jota, valamint öccse, André Silva emlékét felidézni, a testvérek tragikus halála még mindig felfoghatatlan a futball világában. Bár az esemény megszervezéséhez az UEFA jóváhagyása is szükséges, mindkét fél szándéka világos: a mérkőzés előtt a gyász és a tisztelet pillanatai kerülnek majd a középpontba, mielőtt újra a rivalizálásé lenne a főszerep - írta a Mundo Deportivo.

Liverpool-Atlético Madrid rangadó a Bajnokok Ligájában

Az angol rekordbajnok Liverpool szeptember 17-én, szerdán este 21 órától hazai pályán, az Anfielden csap össze a tavalyi spanyol bajnokság bronzérmesével, az Atlético Madriddal.