Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
18°C Székesfehérvár

Zsófia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Zokognak a szurkolók, őt gyászolja Liverpoolban az Atlético Madrid

Liverpool
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 17. 17:15
Atlético MadridDiogo Jota
A pályán kívül is könnyfakasztó pillanatok előzték meg a mérkőzést. A Liverpool-Atlético Madrid rangadó előtt a spanyolok vezetői és játékosai virágot helyeztek el az Anfieldnél a tragikusan elhunyt Diogo Jota emlékére.

A Liverpool-Atlético Madrid rangadót megelőző napon nemcsak a futball izgalma, hanem a gyász is jelen volt az angol városban. Az Atlético Madrid elnöke, Enrique Cerezo, valamint a csapatkapitány, Koke virágcsokrot helyezett el az Anfieldnél, így tisztelegve a két hónapja autóbalesetben elhunyt Diogo Jota emlék előtt. A csatár 2016-ban az Atlético Madrid játékosa lett, igaz, Jota akkor egy meccset sem játszott a klubban: kétszer is kölcsönadták, majd onnan igazolt Angliába. A megható gesztus és az azt követő egyperces néma csend emlékeztetett mindenkit arra, hogy a futballvilágban vannak pillanatok, amelyek túlmutatnak a rivalizáláson.

Diogo Jotára emlékeznek a Liverpool-Atlético Madrid rangadón.
Diogo Jotára emlékeznek a Liverpool-Atlético Madrid rangadón 
Fotó: Facebook

Az Atlético Madrid vezetősége és játékosai Anfieldnél lerótt tiszteletükkel egyértelművé tették: Diogo Jota elvesztése nem csupán a Liverpool vagy a portugál labdarúgás tragédiája, hanem az egész sportvilág számára mérhetetlen veszteség. A klub gesztusa jelezte, hogy a futball közössége sokkal több, mint ellenfelek és szurkolótáborok összessége.

Örökké a szívünkben, Diogo Jota

- írta az Atlético, a bejegyzés alatt pedig sorra érkeztek a szomorú, zokogó reakciók.

Az Atlético és a Liverpool egyeztetéseket folytat egy közös megemlékezésről, amelyet a szerdai Bajnokok Ligája-rangadó előtt tartanának. A tervek szerint a két klub együtt szeretné méltó módon felidézni Jota, valamint öccse, André Silva emlékét felidézni, a testvérek tragikus halála még mindig felfoghatatlan a futball világában. Bár az esemény megszervezéséhez az UEFA jóváhagyása is szükséges, mindkét fél szándéka világos: a mérkőzés előtt a gyász és a tisztelet pillanatai kerülnek majd a középpontba, mielőtt újra a rivalizálásé lenne a főszerep - írta a Mundo Deportivo

Liverpool-Atlético Madrid rangadó a Bajnokok Ligájában

Az angol rekordbajnok Liverpool szeptember 17-én, szerdán este 21 órától hazai pályán, az Anfielden csap össze a tavalyi spanyol bajnokság bronzérmesével, az Atlético Madriddal.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu