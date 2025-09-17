Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Kerkez Milos riválisát ünnepli Liverpool, a magyar védő nehéz helyzetbe került

Kerkez Milos
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 17. 21:27 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 17. 21:29
Atlético MadridLiverpool
A Liverpool az Atlético Madridot fogadja szerdán este a labdarúgó Bajnokok Ligájában. Kerkez Milos csak a kispadon kapott helyet, és a riválisa góllal nyitott.
HWK
A szerző cikkei

Kerkez Milos a Liverpool eddigi öt tétmeccsén kezdőként lépett pályára, de Arne Slot vezetőedző szerdán csak a kispadra jelölte őt az Atlético Madrid elleni BL-meccsen. Riválisa, Andy Robertson azonnal élt a lehetőséggel, rögtön öt ünnepelte Liverpool: a 4. percben Szalah lőtt szabadrúgást 17 méterről, laposan küldte a kapu felé a labdát, ami Robertsonon megpattant, és a kapu bal oldalában vágódott. Ha a rutinos védő a gól mellett is kiváló játékkal rukkol elő, akkor Kerkez Milos nehéz helyzetbe kerülhet...

Kerkez Milos a kispadra került
Kerkez Milos a kispadra került Fotó: Liverpool FC

Két perccel később már kettővel vezetett a Liverpool, Gravenberch passzát Szalah öt méterről kíméletlenül bevágta. A Liverpool tehát villámrajtot vett a meccsen, amelyen Szoboszlai Dominik kezdőként, újra a középpályán kapott lehetőséget.

 

