Kerkez Milos riválisát ünnepli Liverpool, a magyar védő nehéz helyzetbe került

Kerkez Milos a Liverpool eddigi öt tétmeccsén kezdőként lépett pályára, de Arne Slot vezetőedző szerdán csak a kispadra jelölte őt az Atlético Madrid elleni BL-meccsen. Riválisa, Andy Robertson azonnal élt a lehetőséggel, rögtön öt ünnepelte Liverpool: a 4. percben Szalah lőtt szabadrúgást 17 méterről, laposan küldte a kapu felé a labdát, ami Robertsonon megpattant, és a kapu bal oldalában vágódott. Ha a rutinos védő a gól mellett is kiváló játékkal rukkol elő, akkor Kerkez Milos nehéz helyzetbe kerülhet...

Kerkez Milos a kispadra került Fotó: Liverpool FC

Két perccel később már kettővel vezetett a Liverpool, Gravenberch passzát Szalah öt méterről kíméletlenül bevágta. A Liverpool tehát villámrajtot vett a meccsen, amelyen Szoboszlai Dominik kezdőként, újra a középpályán kapott lehetőséget.