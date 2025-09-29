Meseszép szőke lányt szeret az NB I-es kapus - fotó

Kiváló hangulat uralkodott a Kazincbarcika öltözőjében, miután az NB I hetedik fordulójában, odahaza 2-0-ra verte az Újpestet. Az együttes kapusa, Gyollai Dániel elmondása szerint már a DVTK ellen is jól teljesítettek, az Iváncsa elleni 1-0-ás Magyar Kupa-találkozón pedig rést sem hagytak a védelmen. A bajnokság nyolcadik fordulójában viszont egy fájó, 5-0-ás vereséget szenvedtek a Zalaegerszegtől.

Gyollai Dániel kiváló szakács

A Kazincbarcika kapusa elárulta, hogy a csapat kollektívája igazán baráti szellemű, amiben szerepe van annak is, hogy edzések, meccsek után közösen sütnek-főznek. Bográcsgulyás rotyog, aki pedig a halat kedveli, az a frissen kihorgászott zsákmányt fogyasztja. Az északír Glentorantól érkezett kapuvédő maga is kiváló szakács.

Az északír Glentorantól érkezett kapuvédő maga is kiváló szakács Fotó: Saját

Gyerekkoromtól kezdve ott álltam édesanyám mellett a konyhaasztalnál, először azt sajátítottam el, hogy miként kell húst panírozni, manapság pedig különlegességeket is készítek. Egykori csapattársaimat Belfastban rendre paradicsomos garnélarákos tésztával és mexikói tortillával láttam vendégül. Tiszaújvárosi albérletemben is magamra főzök, tudniillik Virág, a feleségem Budapesten MOL-alkalmazottként dolgozik

– árulta el a kapus.

Gyollai Dániel albérletben él Tiszaújvárosban, míg felesége Budapesten dolgozik / Fotó: Saját



