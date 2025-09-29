Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Mihály névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Meseszép szőke lányt szeret az NB I-es kapus - fotó

Gyollai Dániel
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 29. 10:15
szerelemKazincbarcikafőzés
A Kazincbarcika kapusa kiváló szakács, tiszaújvárosi albérletében is magára főz. Gyollai Dániel felesége ugyanis Budapesten dolgozik.

Kiváló hangulat uralkodott a Kazincbarcika öltözőjében, miután az NB I hetedik fordulójában, odahaza 2-0-ra verte az Újpestet. Az együttes kapusa, Gyollai Dániel elmondása szerint már a DVTK ellen is jól teljesítettek, az Iváncsa elleni 1-0-ás Magyar Kupa-találkozón pedig rést sem hagytak a védelmen. A bajnokság nyolcadik fordulójában viszont egy fájó, 5-0-ás vereséget szenvedtek a Zalaegerszegtől.

Gyollai Dániel
Gyollai Dániel elmondása szerint már a DVTK ellen is jól teljesítettek Fotó: Mediaworks

Gyollai Dániel kiváló szakács

A Kazincbarcika kapusa elárulta, hogy a csapat kollektívája igazán baráti szellemű, amiben szerepe van annak is, hogy edzések, meccsek után közösen sütnek-főznek. Bográcsgulyás rotyog, aki pedig a halat kedveli, az a frissen kihorgászott zsákmányt fogyasztja. Az északír Glentorantól érkezett kapuvédő maga is kiváló szakács.

Az északír Glentorantól érkezett kapuvédő maga is kiváló szakács Fotó: Saját

Gyerekkoromtól kezdve ott álltam édesanyám mellett a konyhaasztalnál, először azt sajátítottam el, hogy miként kell húst panírozni, manapság pedig különlegességeket is készítek. Egykori csapattársaimat Belfastban rendre paradicsomos garnélarákos tésztával és mexikói tortillával láttam vendégül. Tiszaújvárosi albérletemben is magamra főzök, tudniillik Virág, a feleségem Budapesten MOL-alkalmazottként dolgozik

 – árulta el a kapus.

Gyollai Dániel albérletben él Tiszaújvárosban, míg felesége Budapesten dolgozik / Fotó: Saját


 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu