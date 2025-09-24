Sorsdöntő mérkőzés, pénteken eldőlhet az Újpest edzőjének sorsa

Az Újpest szezonkezdése csalódást keltő volt: a lilák ugyan egy győzelemmel és egy döntetlennel rajtoltak az NB I-ben, de az azóta lejátszott öt bajnokijukból négyet elveszítettek. A múlt hétvégi, Kazincbarcika elleni vereség jelentette a mélypontot – az újonc addig nyeretlen volt, a 2–0-s kudarc után pedig a szurkolók a helyszínen vonták kérdőre a játékosokat. A sorozatos vereségek miatt már az edző, Damir Krznar pozíciója is komolyan veszélybe került.
A szurkolói türelmetlenség nem véletlen: az Újpest a legutóbbi hat tétmeccséből mindössze egyet tudott megnyerni – a Zalaegerszeg ellen –, miközben kikapott a Pakstól (2–1), a Kisvárdától (1–0), az MTK-tól (2–1), búcsúzott a Magyar Kupától az NB II-es Kecskeméttel szemben, majd a Kazincbarcika is három ponttal gazdagodott a lilák rovására. Ez a sorozat a tabella nyolcadik helyére sodorta a fővárosiakat, akik mindössze három ponttal előzik meg a kiesőzónát.
A drukkerek már a Kazincbarcika elleni meccset követően fél órán keresztül beszélgettek a játékosokkal, majd hétfőn az edzésre is ellátogattak. Az Újpest Ultras 1992 közleménye szerint „teljes kilátástalanság és ötlettelenség” jellemzi a csapatot, és hangsúlyozták: változásra van szükség fejben, mentalitásban, küzdeni akarásban. „Aki ebben a klubban akar játszani, meg kell döglenie a pályán az Újpestért” – fogalmaztak.
curtis-ujpest-magyar-kupa?utm_source=hirtv.hu&utm_medium=referral&utm_campaign=ott_a_05_sz" target="_blank">Az egyik legismertebb újpesti szurkoló, Curtis sem hallgatott:
Másodosztály 11. helyén álló KTE is gondot okoz nekünk. VICC
- írta a rapper, aki a posztja után egy bohócfejet is írt a bejegyzés mellé.
A szurkolói csoport kiemelte, hogy tiszteletet érdemel, amiért Ratatics Péter elnök és Damir Krznar edző személyesen is vállalták a kritikát. A klub hivatalos Facebook-oldala pedig kedden egy sokatmondó üzenettel próbálta újra összekovácsolni a közösséget: „Most már csak a tettek számítanak, nem a szavak.”
A soron következő hazai bajnoki, az Újpest–Nyíregyháza elleni összecsapás péntek este 20:00 órakor kezdődik (Tv: M4 Sport), és jóval többről szólhat, mint három pontról. Krznar jövője, a csapat megítélése és a szurkolók bizalmának visszaszerzése is tét. Egy újabb kudarc könnyen végzetes lehet az edző számára.
