Kitört a szópárbaj, Robbie Keane-nek üzent a Qarabag edzője

A Fradi ír trénere után a vendégek vezetőedzője, Gurban Gurbanov is megtartotta a mérkőzés előtti sajtótájékoztatóját, ahol többek között Robbie Keane szavaira is reagált, és szembe ment velük.

Robbie Keane semmiképp sem akar hazai pályán gólt kapni Fotó: fradi.hu

A gólszerzés a cél a Fradi ellenfelénél

Az azeri szakember nyilatkozata elején a magyar rekordbajnokot méltatta, ugyanakkor nem osztotta Keane filozófiáját a párharccal kapcsolatban.

Olvastam Keane gondolatait, miszerint azt tartja a továbbjutás kulcsának, hogy csapata ne kapjon gólt. Ez persze nálunk is fontos, mert a győzelmet könnyebb így elérni, de nálunk az az elsődleges, hogy minél több gólt szerezzünk. Mi azt szeretjük, ha minél eredményesebbek lehetünk, és támadásban vagyunk.

– üzent a Qarabag vezetőedzője, aki a filozófiáját is elárulta.

„A futball egy olyan játék, amely folyamatosan változik, ezt mutatja, hogy a két csapat korábbi találkozójához képest sok változás volt az FTC-nél, de nálunk is. A keddi mérkőzésen a saját játékunkat szeretnénk játszani, ezt akarjuk végigvinni. Az FTC jelenlegi kerete teljesen más szisztémával, más felfogással, gyors játékosokkal játszik a három évvel ezelőttihez képest. Emellett pedig egy olyan edző van a kispadjukon, aki maximálisan el is várja ezt a stílust. Az a cél, hogy megtartsuk a labdát, egy percre sem akarjuk engedni, hogy a Ferencváros a saját játékát tudja hozni."

Gurbanov beszélt az FTC korábbi játékosairól, a jelenleg a Qarabagot erősítő Samy Mmaee-ról és Kady Borges-ről is:

„Hiába játszott korábban az FTC-ben Samy és Kady is, nem tartom etikusnak, hogy tőlük szerezzünk információt a játékosokról, erre megvannak a saját módszereink."

A Fradi–Qarabag párharc első meccsét kedd este 21:00-kor rendezik a Groupama Arénában, a visszavágóra jövőhét szerdán kerül sor.