Kitört a szópárbaj, Robbie Keane-nek üzent a Qarabag edzője

A Fradi ír trénere után a vendégek vezetőedzője, Gurban Gurbanov is megtartotta a mérkőzés előtti sajtótájékoztatóját, ahol többek között Robbie Keane szavaira is reagált, és szembe ment velük.
Az azeri szakember nyilatkozata elején a magyar rekordbajnokot méltatta, ugyanakkor nem osztotta Keane filozófiáját a párharccal kapcsolatban.
Olvastam Keane gondolatait, miszerint azt tartja a továbbjutás kulcsának, hogy csapata ne kapjon gólt. Ez persze nálunk is fontos, mert a győzelmet könnyebb így elérni, de nálunk az az elsődleges, hogy minél több gólt szerezzünk. Mi azt szeretjük, ha minél eredményesebbek lehetünk, és támadásban vagyunk.
– üzent a Qarabag vezetőedzője, aki a filozófiáját is elárulta.
„A futball egy olyan játék, amely folyamatosan változik, ezt mutatja, hogy a két csapat korábbi találkozójához képest sok változás volt az FTC-nél, de nálunk is. A keddi mérkőzésen a saját játékunkat szeretnénk játszani, ezt akarjuk végigvinni. Az FTC jelenlegi kerete teljesen más szisztémával, más felfogással, gyors játékosokkal játszik a három évvel ezelőttihez képest. Emellett pedig egy olyan edző van a kispadjukon, aki maximálisan el is várja ezt a stílust. Az a cél, hogy megtartsuk a labdát, egy percre sem akarjuk engedni, hogy a Ferencváros a saját játékát tudja hozni."
Gurbanov beszélt az FTC korábbi játékosairól, a jelenleg a Qarabagot erősítő Samy Mmaee-ról és Kady Borges-ről is:
„Hiába játszott korábban az FTC-ben Samy és Kady is, nem tartom etikusnak, hogy tőlük szerezzünk információt a játékosokról, erre megvannak a saját módszereink."
A Fradi–Qarabag párharc első meccsét kedd este 21:00-kor rendezik a Groupama Arénában, a visszavágóra jövőhét szerdán kerül sor.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.