Végső kétségbeesésében boszorkányhoz megy az NB I elátkozott focistája

DVSC
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 28. 15:45
Kocsis Dominikboszorkányátok
Mindent megtesz, hogy megszakítsa gólképtelenségét. Harmadszor pattant kifelé a kapufáról Kocsis Dominik lövése a DVTK-DVSC bajnokin.
B.
A szerző cikkei

Megint csak kapufáig jutott Kocsis Dominik a gólnélküli döntetlennel zárult DVTK-DVSC NB I-es bajnoki mérkőzésen. A debreceni focistának idén már ez volt a harmadik próbálkozása, amely a kapufáról kifelé pattant, mintha el lenne átkozva.

DVTK-DVSC: Kocsis Dominik kapufáig jutott
Megint csak kapufáig jutott Kocsis Dominik a DVTK-DVSC NB I-es bajnoki mérkőzésen Fotó: Czinege Melinda

Kocsis Dominik boszorkányhoz megy a DVTK-DVSC meccs után

Tényleg nem tudom, mi kell még a gólhoz. Cipőt váltottam, templomban voltam. Nem tudom, most valami boszorkányhoz kell elmennem. Valami van, érzem, hogy valami van, olyan szituációkból pattan ki a labda, hogy... kicsit mintha távirányítóval lenne irányítva

– mondta az M4 Sport kameráit előtt Kocsis Dominik.

Nem baj, majd voodoozunk egyet, nem tudok más mondani, tényleg

– tette hozzá mosolyogva a 23 éves focista, aki mindent megtenne, hogy megszakítsa gólképtelenségét.

Kocsis Dominik tavaly még csak négy mérkőzésen volt a kezdőcsapat tagja a DVSC-ben, ezeken a mérkőzéseken egy gólt szerzett. Idén hiába kezdett mind a nyolc fordulóban, egyelőre egyszer sem tudott a kapuba találni.

 

 

