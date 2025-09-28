Végső kétségbeesésében boszorkányhoz megy az NB I elátkozott focistája

Megint csak kapufáig jutott Kocsis Dominik a gólnélküli döntetlennel zárult DVTK-DVSC NB I-es bajnoki mérkőzésen. A debreceni focistának idén már ez volt a harmadik próbálkozása, amely a kapufáról kifelé pattant, mintha el lenne átkozva.
Tényleg nem tudom, mi kell még a gólhoz. Cipőt váltottam, templomban voltam. Nem tudom, most valami boszorkányhoz kell elmennem. Valami van, érzem, hogy valami van, olyan szituációkból pattan ki a labda, hogy... kicsit mintha távirányítóval lenne irányítva
– mondta az M4 Sport kameráit előtt Kocsis Dominik.
Nem baj, majd voodoozunk egyet, nem tudok más mondani, tényleg
– tette hozzá mosolyogva a 23 éves focista, aki mindent megtenne, hogy megszakítsa gólképtelenségét.
Kocsis Dominik tavaly még csak négy mérkőzésen volt a kezdőcsapat tagja a DVSC-ben, ezeken a mérkőzéseken egy gólt szerzett. Idén hiába kezdett mind a nyolc fordulóban, egyelőre egyszer sem tudott a kapuba találni.
